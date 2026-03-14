En el municipio de Calixto García, el desarrollo de la Carrera Terry Fox se ha posicionado como un pilar fundamental para la promoción de la salud y la integración comunitaria, trascendiendo el ámbito meramente deportivo para convertirse en un verdadero movimiento social.

Organizada anualmente bajo la dirección del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) junto a las organizaciones locales, esta iniciativa busca incentivar la práctica sistemática del ejercicio físico como estilo de vida, contribuyendo directamente a la prevención de enfermedades no transmisibles y al bienestar general de la población calixteña.

A través de recorridos que atraviesan puntos emblemáticos del municipio, la carrera logra congregar a atletas de alto rendimiento, estudiantes y familias enteras, fomentando valores de perseverancia, solidaridad y amor patrio inspirados en el legado del maratonista canadiense.

Su consolidación en el calendario deportivo local no solo dinamiza los espacios públicos y fortalece el tejido social, sino que reafirma el compromiso del municipio con la formación de una ciudadanía más sana, activa y consciente de la importancia de la unidad para el desarrollo sostenido de la comunidad.