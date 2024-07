Imagen tomada de Facebook

Nuestro país, lo sabemos, atraviesa por dificultades de diversa índole, ¿ Y qué nación, hasta del primer Mundo no las tiene? Y lo escribo porque aún así, hoy conversé con un hombre agradecido, de aquí de Buenaventura, en Calixto García.Su nombre es Carlos González Sánchez.

Carlos González Sánchez, reside en la calle Economía. #30, quien emocionado me expresó “' agradezco a la salud pública a la Revolución Cubana estar Vivo"

Hace una pausa, se seca las lágrimas, se recupera y continúa “ me ingresaron en el Hospital de mi municipio porque presentaba una bacteria que se vino a alojar en el mismo corazón. Luego me trasladaron al clínico quirúrgico de Holguín, allí me trataron como un niño, me daban desayuno, almuerzo, merienda y comida sin costarme un centavo”. Gira la cabeza, suspira, “ ponga ahí periodista que agradezco a los médicos, enfermeras y a los demás, principalmente al Dr Eriberto Velázquez por su entrega y profesionalidad" Culmina sus palabras, no es de muchas pero si de alma noble, agradecida.

Historias como estas son cientos las que se escriben a diario en los hospitales cubanos, personas que como Carlos reciben una intervención quirúrgica sin que les cueste un centavo, por eso no pocos agradecen al sistema de Salud Pública , que en medio de carencias y limitaciones ofrecen amor y dedicación, médicos , paramédicos y personal auxiliar que entregan el corazón a cada paciente para devolverle la vida.