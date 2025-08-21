Imagen de archivo

Este fin de semana continuó con gran intensidad el Campeonato Municipal de Béisbol de Primera Categoría en el municipio de Calixto García, con emocionantes partidos que definieron nuevos líderes en ambas zonas del torneo.

En la zona sur, Irene dio una gran sorpresa al vencer dos veces a Sabanazo en un intenso doble juego. En el primer partido, ganaron por 9-8, con una destacada actuación del lanzador Alain Garcés, quien se llevó la victoria. En el segundo encuentro, Irene repitió triunfo con un marcador de 8-4, gracias a la labor monticular de Dani Uliver, y además lograron derrotar al lanzador nacional Michel Álvarez, lo que elevó el nivel de la victoria.

Por su parte, Los Dagamitos también barrieron a Buenaventura en sus dos compromisos. Las buenas actuaciones de sus pitchers Lisandro Velázquez y Carlos Ramiro Méndez fueron claves para asegurar las victorias y mantenerse como uno de los equipos más consistentes del torneo.

Con estos resultados, Irene y Los Dagamitos se posicionan como líderes de la zona sur con récord de 4 victorias y 2 derrotas, mientras que Buenaventura y Sabanazo quedan con 2 triunfos y 4 reveses.

Zona Norte: Guayabo y Domínguez en la cima

En la zona norte, Guayabo y Domínguez comparten el liderato con marca de 3 victorias y 1 derrota. Guayabo tuvo un desempeño mixto: vencieron a Domínguez en el primer partido por 6-2, con gran labor de Dainier Cabrera; sin embargo, no pudieron con el lanzador nacional Walnier Osorio, perdiendo el segundo encuentro por 4-1.

En el otro duelo de la jornada, Dovales y La Caridad se repartieron las victorias, mostrando un equilibrio competitivo. Ambos equipos terminaron la jornada con récord de 1 victoria y 3 derrotas, lo que los coloca en posiciones bajas de la tabla.

Próxima jornada: Inicio de la segunda vuelta

Este fin de semana dará comienzo la segunda vuelta del campeonato, con partidos clave que podrían definir el rumbo del torneo:

Zona Norte :

: Guayabo vs. Dovales



Domínguez vs. La Caridad

Zona Sur :

: Irene vs. Los Dagamitos (un duelo de líderes que promete espectáculo)



Buenaventura vs. Sabanazo

El enfrentamiento entre Irene y Los Dagamitos será uno de los más esperados, dado el buen nivel mostrado por ambos equipos. Mientras tanto, en la zona norte, Guayabo buscará mantener su liderazgo ante un Dovales que intentará reaccionar