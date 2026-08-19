Minerva Fernández Font junto a su hija Nivia Domínguez.Minerva Fernández Font recuerda con amor sus inicios en la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) la organización que representa a las féminas de esta Isla , " era una adolescente, vivía en las cercanías del poblado de Maceo, y a los dieciséis años cuando trabajaba en la sede del Partido comunista me dieron la tarea de convocar a las compañeras para conformar una organización que nos representara, y es así como inicio mis actividades en la misma y no he parado hasta hoy día."

Fernández Font, a sus más de setenta años de edad, conserva su lucidez y memoria de esos primeros años de Revolución, " marchamos, como las primeras, a los campos a sembrar y apilar las cañas para que se trasladaran al central de esta comarca, pero también estuvimos movilizadas por algún tiempo en la recolección de viandas, hortalizas y granos, nos uníamos para las labores de limpieza y embellecimiento de los centros laborales y era sorprendente el entusiasmo con que acometíamos las tareas, a eso se le echa de menos ahora, hay que encender la chispa, como decimos en buen cubano."

Omara Velázuez,diputada al parlamento cubano, Elizabeth Martínez Quintero, secretaria general de la FMC en la provincia de Holguín, junto a Arley Ramírez Alarcón ,primer secretario del PCC acompañaron a las federadas en la gala por el nuevo aniversario de la FMC

"Minerva es una mujer sencilla, honesta, de buen hablar, muy humana, solidaria, emprendedora, carismática, tiene las características del liderazgo de la mujer cubana que a la vez que reconoce las virtudes también señala dónde están los problemas y sugiere, incluso con su presencia y ejemplo, cómo resolverlos, "me afirmó con total responsabilidad,“Tuve el privilegio de ser portadora de la voz de las calixteñas en un Congreso de la FMC, junto con una sobresaliente mujer Elvis Rodríguez quien por varios años dirigió a la FMC en este holguinero municipio de Calixto García.

Sayanán González y Yoandra Laguarda mujeres destacadas del municipio.

Es significativo mencionar los nombres de Rosalba Hechavarría y Sayanán González, quienes también son ejemplos de lealtad y de firme convicción a su querida organización las que por sus méritos fueron reconocidas en el acto municipal por el aniversario 66 de constituida la Federación de Mujeres Cubanas.