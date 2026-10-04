Imagen tomada de Facebook

La celebración por el Día Internacional del Adulto Mayor en la Casa de Abuelos de Buenaventura se convirtió en un espacio para compartir, ejercitarse, aprender y, sobre todo, disfrutar.

Profesores de Recreación y Cultura Física del Combinado Deportivo "Carlos Rodríguez Hernández", de Buenaventura junto a directivos y metodólogos, desarrollaron una jornada activa con juegos de razonamiento lógico y dinámicas recreativas, pensadas para estimular las capacidades cognitivas, favorecer la participación y contribuir al mantenimiento de una mejor calidad de vida.

Profesores y activistas del Inder se sumaron a las actividades por el día del adulto mayor.

Porque envejecer activamente no significa solamente mantenerse en movimiento… también significa mantener despierta la mente, fortalecer los vínculos sociales y encontrar cada día nuevas razones para sonreír.

La actividad física adaptada a las posibilidades de cada persona contribuye a conservar la movilidad, la autonomía y el bienestar; mientras que los juegos mentales estimulan la atención, la memoria, el razonamiento y la interacción.