Maribel Peña Piña delegada y presidenta del Consejo Popular de San Agustín de Aguarás recibe de manos de Maily Ramírez la distinción 50 aniversario del Poder Popular.

Maribel Peña Piña confiesa que nunca pensó dirigir desde la base a sus vecinos del poblado de San Agustín de Aguarás a unos 12 kilómetros de Buenaventura, " y mire usted, ya llevo más de veinte años como delegada de circunscripción y otro tanto de presidenta del Consejo Popular ".

Con tantos problemas acumulados como la falta de electricidad, el mal estado del camino que conduce a su barrio, la producción de alimentos aun insuficiente , la atención a las familias vulnerables no son problemáticas que detengan el quehacer de Maribel, " la labor en la base es compleja son muchos los muros que nos ponen a prueba pero poco a poco ofrecemos respuestas y las soluciones cuando realmente proceda, no es trabajo de una sola persona es de un colectivo de mis delegados que convenimos en recepcionar las preocupaciones del electorado, tramitarlas y que cada responsable, directores de organismos, respondan con acciones concretas. Está claro que lo primero es trabajar, el agricultor a producir viandas, hortalizas, granos, el ganadero leche y carne; el maestro preparado para formar mejor a nuestros niños y jóvenes, el trabajador de salud a atender mejor a quienes acuden a los consultorios, al policlínico; el trabajador social visitando a las familias de menos recursos y al tanto de sus preocupaciones más urgentes, y los tabaqueros a cumplir con eficiencia su quehacer; es decir, cada quien en sus puestos de labor a dar lo mejor y entonces, pese a los obstáculos, mejoraríamos el bienestar del pueblo, pero eso solo se logra con la voluntad, la unión de los factores de la comunidad porque una delegada o delegado de circunscripción realiza su actividad sin cobrar un centavo, es de manera voluntaria y en esa dirección no descansamos para responder al electorado que depositó la confianza en nosotros". Me expresa emocionada esta mujer que conocí hace más de dos décadas cuando sus vecinos decidieron que ella los representara en la Asamblea Municipal de Gobierno en el holguinero municipio de Calixto García.

Como Maribel otros representantes del pueblo, de entidades y organismos ligados al trabajo de los barrios, personalidades, y Ronny Pérez Rojas, a nombre del Consejo de la Administración, recibieron la placa aniversario cincuenta de los Órganos locales del Poder Popular en la sesión Solemne que tuvo su escenario en el cine Moscú de la cabecera municipal donde la ideológica del Buró del Partido Yumari Pino, y Maily Ramírez, presidenta de la Asamblea Municipal, en sus intervenciones trasmitieron la felicitación a quienes en este medio siglo de los órganos locales han estado escuchando, tramitando inquietudes y exigiendo que cada responsable responda al pueblo razón de ser del delegado.

Wilson Cedeño, presidente del consejo popular de Mir.

Yumari Pino Tamayo ,miembro del Buró Municipal del Partido enalteció el papel de los delegados del Poder Popular.