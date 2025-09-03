Durante el reciente balance de trabajo de la Comisión de Verano en Calixto García, fue reconocida la destacada labor del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y culturales que marcaron la temporada estival en el municipio.El encuentro estuvo presidido por Yoandra Laguarda,vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Populaar y Ysnet Cabana Cuellar,viceintendente.
La edición veraniega 2025 se consolidó como un espacio inclusivo, dinámico y profundamente comunitario, en el que se logró integrar con éxito la recreación, la cultura y la diversión, creando un ambiente participativo que atrajo a personas de todas las edades. Desde niños y jóvenes hasta adultos mayores, encontraron en las plazas, parques y centros sociales propuestas atractivas que combinaron sano esparcimiento con valores comunitarios.
El evento de balance destacó el papel fundamental de profesores, entrenadores y activistas del deporte de nuestro territorio, cuyo compromiso y entrega hicieron posible la ejecución de torneos deportivos, juegos tradicionales, actividades acuáticas, concursos culturales y eventos de integración familiar en diferentes barrios y consejos populares.
“Este verano no fue solo diversión, fue también educación, salud y comunidad”, expresó Yenni Orea Almaguer, comunicadora del INDER e integrante de la comisión organizadora. “Gracias al trabajo coordinado entre instituciones, organizaciones sociales y, sobre todo, al esfuerzo de nuestros profesionales del INDER, logramos llevar alegría y bienestar a miles de familias”.
Uno de los aspectos más valorados fue el enfoque en la promoción del talento local, que permitió visibilizar y potenciar las capacidades artísticas, atléticas y organizativas de los jóvenes y adultos del municipio. Numerosos eventos contaron con la participación activa de talentos nacidos y formados en Calixto García, reforzando el sentido de pertenencia y orgullo identitario.
Autoridades municipales y representantes del INDER destacaron que esta experiencia ha dejado una base sólida para futuras ediciones de las festividades veraniegas, con propuestas más planificadas, sostenibles y arraigadas en la identidad local.
“Este reconocimiento es un estímulo para seguir trabajando con más fuerza”, afirmó Israel Rabelo Cruz, metodólogo de recreación del Inder. “Ver a los niños corriendo, jugando al béisbol, bailando o pintando, con una sonrisa en el rostro, es la mejor recompensa. Sabemos que el deporte y la cultura transforman vidas”.
El balance concluyó con un llamado a mantener el impulso logrado, fortaleciendo la participación comunitaria y garantizando que cada verano sea una nueva oportunidad para construir comunidad desde la alegría, el arte y el deporte.