Durante el reciente balance de trabajo de la Comisión de Verano en Calixto García, fue reconocida la destacada labor del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y culturales que marcaron la temporada estival en el municipio.El encuentro estuvo presidido por Yoandra Laguarda,vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Populaar y Ysnet Cabana Cuellar,viceintendente.

La edición veraniega 2025 se consolidó como un espacio inclusivo, dinámico y profundamente comunitario, en el que se logró integrar con éxito la recreación, la cultura y la diversión, creando un ambiente participativo que atrajo a personas de todas las edades. Desde niños y jóvenes hasta adultos mayores, encontraron en las plazas, parques y centros sociales propuestas atractivas que combinaron sano esparcimiento con valores comunitarios.

El evento de balance destacó el papel fundamental de profesores, entrenadores y activistas del deporte de nuestro territorio, cuyo compromiso y entrega hicieron posible la ejecución de torneos deportivos, juegos tradicionales, actividades acuáticas, concursos culturales y eventos de integración familiar en diferentes barrios y consejos populares.

Yenni Örea Almaguer,comunicadora del Inder recibe el reconocimiento de manos de Rafael Brafo, presidente de la comisión municipal de verano.

“Este verano no fue solo diversión, fue también educación, salud y comunidad”, expresó Yenni Orea Almaguer, comunicadora del INDER e integrante de la comisión organizadora. “Gracias al trabajo coordinado entre instituciones, organizaciones sociales y, sobre todo, al esfuerzo de nuestros profesionales del INDER, logramos llevar alegría y bienestar a miles de familias”.

Uno de los aspectos más valorados fue el enfoque en la promoción del talento local, que permitió visibilizar y potenciar las capacidades artísticas, atléticas y organizativas de los jóvenes y adultos del municipio. Numerosos eventos contaron con la participación activa de talentos nacidos y formados en Calixto García, reforzando el sentido de pertenencia y orgullo identitario.

Autoridades municipales y representantes del INDER destacaron que esta experiencia ha dejado una base sólida para futuras ediciones de las festividades veraniegas, con propuestas más planificadas, sostenibles y arraigadas en la identidad local.

Israel Rabelo Cruz, metodólogo de recreación del Inder recibe el reconocimiento de manos de Yoandra Laguarda,vicepresidenta de la asamblea municipal del Poder Popular

“Este reconocimiento es un estímulo para seguir trabajando con más fuerza”, afirmó Israel Rabelo Cruz, metodólogo de recreación del Inder. “Ver a los niños corriendo, jugando al béisbol, bailando o pintando, con una sonrisa en el rostro, es la mejor recompensa. Sabemos que el deporte y la cultura transforman vidas”.

El balance concluyó con un llamado a mantener el impulso logrado, fortaleciendo la participación comunitaria y garantizando que cada verano sea una nueva oportunidad para construir comunidad desde la alegría, el arte y el deporte.