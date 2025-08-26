 

#Deporte Verano Calixto Garcia Compromiso Vocación
Durante el verano 2025, los trabajadores del deporte en el municipio de Calixto García han demostrado, una vez más, su compromiso inquebrantable con la formación física, el sano esparcimiento y el desarrollo integral de la juventud.

En medio del calor y las exigencias de la temporada, su labor ha sido fundamental para mantener activa y motivada a la comunidad, especialmente a los niños y adolescentes, quienes han encontrado en las actividades deportivas una alternativa saludable y educativa.

Destacada ha sido la labor de los profesores del Combinado Deportivo de Mir, cuya dedicación, profesionalismo y vocación de servicio han marcado una diferencia significativa. Con una planificación rigurosa y un enfoque inclusivo, han logrado organizar torneos, copas de verano, talleres recreativos y programas de iniciación deportiva que han impactado positivamente en múltiples barrios del municipio. Su capacidad para movilizar recursos, motivar a los jóvenes y trabajar en red con otras instituciones refleja el alto nivel de responsabilidad que los caracteriza.

Más allá de enseñar técnicas deportivas, estos profesionales han sido guías, referentes y ejemplo de constancia. Han fomentado valores como el compañerismo, la disciplina, el respeto y el espíritu de superación, sentando las bases para una sociedad más sana y cohesionada.

Desde ya, el verano 2025 quedará marcado como un hito en la promoción deportiva municipal, gracias al esfuerzo silencioso pero constante de quienes, desde el Combinado Deportivo de Mir y otros centros del municipio, hacen del deporte una herramienta de transformación social. ¡Nuestro reconocimiento y admiración para cada uno de ellos!

 

