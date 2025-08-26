Durante el verano 2025, los trabajadores del deporte en el municipio de Calixto García han demostrado, una vez más, su compromiso inquebrantable con la formación física, el sano esparcimiento y el desarrollo integral de la juventud.

En medio del calor y las exigencias de la temporada, su labor ha sido fundamental para mantener activa y motivada a la comunidad, especialmente a los niños y adolescentes, quienes han encontrado en las actividades deportivas una alternativa saludable y educativa.

Destacada ha sido la labor de los profesores del Combinado Deportivo de Mir, cuya dedicación, profesionalismo y vocación de servicio han marcado una diferencia significativa. Con una planificación rigurosa y un enfoque inclusivo, han logrado organizar torneos, copas de verano, talleres recreativos y programas de iniciación deportiva que han impactado positivamente en múltiples barrios del municipio. Su capacidad para movilizar recursos, motivar a los jóvenes y trabajar en red con otras instituciones refleja el alto nivel de responsabilidad que los caracteriza.

Más allá de enseñar técnicas deportivas, estos profesionales han sido guías, referentes y ejemplo de constancia. Han fomentado valores como el compañerismo, la disciplina, el respeto y el espíritu de superación, sentando las bases para una sociedad más sana y cohesionada.

Desde ya, el verano 2025 quedará marcado como un hito en la promoción deportiva municipal, gracias al esfuerzo silencioso pero constante de quienes, desde el Combinado Deportivo de Mir y otros centros del municipio, hacen del deporte una herramienta de transformación social. ¡Nuestro reconocimiento y admiración para cada uno de ellos!