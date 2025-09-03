Orgullo para el deporte calixteño . (De izquierda a derecha)Daliana, Yanet,y Ailén junto a su entrenador Edilberto representarán a Cuba en el Campeonato Panamericano de Béisbol Femenino 2025

El municipio de Calixto García vibra con orgullo deportivo. Tres de sus más destacados valores del béisbol femenino han sido convocados para formar parte del equipo nacional que representará a Cuba en el XIII Campeonato Panamericano de Béisbol Femenino 2025, a celebrarse en Venezuela. Las atletas Aylen García Córdovi y Yisel Carbonell Salinas, junto al experimentado entrenador Edilberto Vera Cruz, partirán con el firme objetivo de competir al más alto nivel y honrar los colores de la bandera cubana.

Este logro no solo es un reconocimiento individual, sino también un reflejo del trabajo sostenido que se realiza en la iniciación deportiva del municipio, donde día a día se forjan sueños sobre el diamante. La inclusión de dos jugadoras y un técnico de Calixto García en el equipo nacional es un hito significativo para el desarrollo del béisbol femenino en la provincia.

Aylén García Córdovi, quien se ha destacado por su fortaleza física, visión de juego y consistencia ofensiva, expresó con emoción: "Representar a mi país es un sueño hecho realidad. Todo el sacrificio, los entrenamientos bajo el sol, las lesiones superadas… todo cobra sentido cuando vistes la camiseta de Cuba. Sé que no voy sola, llevo en mi espalda el apoyo de mi familia, mis compañeras de equipo y todo Calixto García. Vamos a darlo todo por cada out, cada carrera y cada victoria".

Las tres jóvenes calixteñas que estarán en el Campeonato Panamericano de Béisbol Femenino 2025

Por su parte, Yanet Carbonell Salinas, conocida por su fortaleza defensiva y su liderazgo dentro del campo, destacó el papel del colectivo: "Este logro no es solo mío, es de todos los que han creído en nosotras: entrenadores, profesores, padres, amigos. El béisbol femenino en Cuba está creciendo, y estamos demostrando que tenemos el nivel para competir con las mejores del continente. En Venezuela no solo vamos a participar, vamos a competir con dignidad, con coraje y con el espíritu cubano que nos caracteriza".

El entrenador Edilberto Vera Cruz, figura respetada en el béisbol local y con años de experiencia en la formación de jóvenes talentos, asume este reto con responsabilidad y entusiasmo:"Es un honor inmenso poder servir a la selección nacional desde el banco. He visto crecer a muchas de estas muchachas desde las categorías infantiles, y ahora estar junto a ellas en un evento de esta magnitud es muy emotivo. Sabemos que la competencia será fuerte, pero nuestro equipo tiene carácter, preparación y amor por el deporte. Vamos a trabajar con humildad, disciplina y fe en nuestro potencial".

Asimismo, se rinde un merecido homenaje a la receptora Daliana Verdecia, quien, aunque no integró la selección final, se mantuvo hasta las últimas fases del proceso de preselección. Su entrega, profesionalismo y calidad técnica fueron destacadas por el cuerpo técnico nacional. Su esfuerzo sirve de ejemplo para las nuevas generaciones que sueñan con vestir el uniforme tricolor.

Equipo que representará a Cuba en el Campeonato Panamericano de Béisbol Femenino 2025