En un ambiente de entusiasmo y compromiso comunitario, así transcurrió el Fórum de Base del Proyecto de Recreación Física celebrado en el Combinado Deportivo "Carlos Rodríguez Hernández" de Buenaventura, perteneciente al municipio holguinero Calixto García, donde se evidenció el ingenio local a través de la exhibición de increíbles medios de enseñanza y juegos recreativos diseñados y confeccionados por los propios especialistas de la zona.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron apreciar de cerca propuestas innovadoras como el béisbol de mesa, una alternativa creativa que permite llevar la emoción del estadio directamente a los hogares, así como una variedad de juegos didácticos centrados en colores, formas y retos mentales adaptados para estimular a participantes de todas las edades.

Complementando esta oferta lúdica, se desarrollaron dinámicas grupales orientadas a fortalecer la unidad vecinal y promover la salud integral bajo el amparo de las gradas deportivas, reafirmando con estas acciones el valor de la recreación física como herramienta de cohesión social y bienestar en el territorio.