El atleta calixteño Elier Martínez cumplió una destacada actuación en la carrera de 10.000 metros planos de los Segundos Juegos Panamericanos Junior, desarrollados en Asunción 2025. Competiendo ante los mejores juveniles del continente, Martínez finalizó en el séptimo puesto con un tiempo de 31:52.3 minutos, una marca que refleja su crecimiento y preparación en el atletismo de medio fondo.

La prueba, disputada entre 12 corredores, estuvo dominada por el colombiano Pedro Marín, quien se llevó la medalla de oro con un crono de 30:57.8 minutos. El segundo lugar fue para el boliviano David Ninavia (31:03.2), mientras que el bronce correspondió al peruano Nider Pecho (31:06.2).

Para Elier Martínez, representante del municipio de Calixto García, esta experiencia significó un importante paso en su desarrollo deportivo. "Fue una gran oportunidad enfrentarme al mejor nivel del área. Aprendí mucho, competí con intensidad y me llevo la satisfacción de haber dado lo mejor en la pista", expresó el atleta tras finalizar la prueba.

Su desempeño en Asunción no solo enorgullece a su comunidad, sino que también refuerza su proyección dentro del atletismo cubano juvenil. Desde Calixto García, se celebra cada esfuerzo, cada zancada y cada meta alcanzada por este joven que lleva el nombre de su pueblo con orgullo por toda América.