Ernesto Vera,iniciador de la práctica del fútbol en San Agustín de Aguarás.

Ernesto Vera González, realizó el saque de honor del partido entre varios de los jugadores que, cuarenta y cinco años atrás tuvieron el privilegio de iniciar la práctica de un deporte que se ha convertido en parte indisoluble de la cultura de San Agustín de Aguarás, la más añeja de las localidades de este municipio holguinero de Calixto García.

“No se me puede olvidar jamás, llegué con dos balones, un silbato y una libreta de anotaciones, además de muchos sueños. Me presenté, les explique qué pasaría y ahí comencé a realizar las captaciones, sabía que no sería fácil, pues más de una persona me decían que ese balompié no daría frutos, que si fuera pelota, es decir béisbol, la cosa cambiaría, pero ya vez, sembramos la semilla y germinó con tremenda fuerza”. Así nos comentaba Ernesto al término de este juego, en el cual participaron representantes de varias generaciones.

Yarismilka promotora del rescate de la historia local en San Agustín,da la bienvenida a Ernesto y conduce la actividad por los 45 años del fútbol en San Agustín.

Fue una jornada maravillosa, cargada de euforia, decenas de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, le dieron un toque distintivo al terreno de balompié de esta norteña localidad, que el pasado 28, estremeció las simientes de su demarcación con un jolgorio socio-cultural, jamás visto en esos predios, el aniversario 160 de su fundación.

Lo vivido aquel día y lo experimentado este 19, ha llevado protagonismo cimero de una voluntariosa mujer, una talentosa maestra, nombrada Yarismilka Marrero García. A ella y a su grupo incondicional de colaboradores se le hace fácil lograr hoy, lo que muy pocos, siquiera, lo intentan: “Nuestro empeño es hacer que los hijos de este pueblo vivan las emociones de su historia, esa que crearon mujeres y hombres de esta localidad y, otros de fuera, como el amigo Ernesto Vera González, que hace cuatro décadas y media, llegó a este mismo lugar donde estamos, como el acaba de señalar, con dos pelotas y un silbato y miren lo que ha pasado, se creó, se fundó una tradición, llevada con gallardía por varias generaciones de sanagustineros, una tradición que además de los resultados deportivos, es un símbolo de respeto y solidaridad”.

Los coterraneos compraten orgullosos con Ernesto Vera(al centro) en la fiesta de fútbol en San agustín.

En el encuentro de apertura de la fiesta futbolística, además del reconocimiento a Ernesto, se escucharon anécdotas, se declamaron décimas y, como colofón se escuchó una grabación con las sentidas palabras de Oscar Peña, uno de los fundadores de esta disciplina, que reside hace varios años en el extranjero.

Día de fiesta, de agasajos, de recuerdos. Imposible olvidar que los únicos cuatro futbolistas de este municipio, que han hecho equipo Cuba, son de esta tierra. Pero también fue una fecha de nostalgia por los fundadores que ya no están físicamente, a quienes con total respeto, se les guardó un minuto de silencio.

Y concluyo con estas palabras expresadas por uno de los aficionados, presentes en el jolgorio: “esto de hoy es bello, no se puede dejar pasar ningún cumpleaños, pero espero que el medio siglo sea un buen fiestón y que siga con salud para disfrutarlo”, nosotros, estimado amigo, deseamos lo mismo.