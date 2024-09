Imágenes de archivo

Con victorias consecutivas ante Granma (7x2) y Guantánamo (aplastante super nocaut de 20x1) las peloteras de nuestra provincia de Holguín se clasificaron para la gran final nacional, con sede en Bayamo, el próximo mes.

En diálogo telefónico con el Licenciado Edilberto Vera Cruz, Director del conjunto, conocimos de la desbordante alegría de sus pupilas al término del partido de este viernes: "a pesar de haber perdido el primer encuentro ante Santiago de Cuba, las muchachas no se amilanaron, por el contrario levantaron la autoestima y lograron triunfo cerrado de 7x5 ante las granmenses, con protagonismo de dos calixteñas, la lanzadora ganadora Yanet Carbonell, de Buenaventura y su coterránea de Los Moscones, Daliana Verdecia, con doblete que sirvió para impulsar par de carreras".

La "todo terreno del deporte en este municipio", Aylen García Cordoví, tuvo la gran responsabilidad de buscar la victoria ante las guantanameras .

Este viernes, la "todo terreno del deporte en este municipio", Aylen García Cordoví, tuvo la gran responsabilidad de buscar la victoria ante las guantanameras para alcanzar el boleto a la Gran Final y cumplió con creces, con ella también conversamos vía celular:

"Creo que cumplí con el equipo, pues ya que el primer juego no puede ganarlo, el director confió y me volvió a dar la pelota, era el partido decisivo, pues ya ves, super nocaut, no batearon hit, ponché a seis y la carrera que me hicieron fue sucia, además conecté dos hits".

Este Zonal Oriental, jugado en terrenos del municipio santiaguero de Songo-La Maya, terminó con triple empate entre Santiago, Holguín y Granma, pero el sistema TQB otorgó los dos boletos para el tramo que definirá a las medallistas a las dos primeras selecciones.

Nos abundó Edilberto, quien además es miembro de la comisión Técnica Nacional que la final se jugará en la hermana provincia de Granma: "a la etapa final, que debe iniciarse en Bayamo, a partir del sábado 5 del venidero mes de octubre, viajarán seis formaciones, las dos de Oriente, dos por el Centro y otras dos por Occidente y, el gran compromiso de nuestro equipo es subir al podio de premiaciones".

Esperemos con ansias ese resultado, por lo pronto se sigue corroborando lo que hace pocos días escribimos en esta página: el municipio de Calixto García ya es la capital del béisbol para mujeres en la provincia de Holguín.