Imagen tomada del perfil de Facebook de Nelsy Camejo

Este fin de semana se disputó en Buenaventura una emocionante semifinal de la Copa de Verano "Verano Siempre Joven", en la que el Chelsea se clasificó a la final tras superar al Manchester City en una tensa definición por penaltis, tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

El partido, cargado de intensidad y emoción, mostró un gran nivel futbolístico por parte de ambos equipos. Por el Manchester City, Kevin Brayan Hernández fue el protagonista al anotar los dos goles del encuentro, demostrando su capacidad goleadora y poniendo a su equipo en ventaja en dos ocasiones. Sin embargo, el Chelsea mostró carácter y logró igualar el marcador gracias a las anotaciones de Carlos Enrique Uliver y Yoel Benítez, quienes respondieron con contundencia ante la presión.

Tras el empate 2-2, el partido se definió desde los once metros, donde el Chelsea tuvo mayor precisión y se impuso en la tanda de penaltis, asegurando así su pase a la gran final del torneo.

Cabe destacar que esta semifinal se disputó antes de lo previsto debido a la exclusión del Liverpool, equipo que fue sancionado y separado del certamen por incumplimiento del reglamento, lo que modificó el calendario original de la competición.

La gran final de la Copa de Verano "Verano Siempre Joven" se llevará a cabo este martes, donde el Chelsea enfrentará al Tottenham, equipo que lideró la tabla de posiciones durante la etapa clasificatoria y se clasificó como el de mejor desempeño general. El partido promete ser un cierre espectacular para un torneo que ha reunido a aficionados y jugadores en un ambiente de sano esparcimiento y pasión por el fútbol.

El evento continúa consolidándose como una de las principales competencias veraniegas en el territorio, promoviendo valores deportivos y la integración comunitaria en Buenaventura.