Imagen de archivo Este domingo, en los predios de Domínguez —equipo mejor ubicado en la fase regular— dará inicio la emocionante disputa por el título del Campeonato Municipal de Béisbol de 1ra Categoría. Los rivales se enfrentarán en un apasionante duelo entre dos de los mejores equipos de la región: Domínguez y Los Dagamitos, en una serie al mejor de cinco partidos.

Domínguez, liderando la tabla, llega reforzado con dos piezas clave que prometen cambiar el rumbo de la serie: el lanzador Dainier Cabrera, conocido por su control y precisión en momentos críticos, y el receptor Yudisnel Téllez, una muralla detrás del plato con gran liderazgo y experiencia.

Por su parte, Los Dagamitos no se quedan atrás. Con la incorporación del veloz y potente jardinero Alfredito Torres, quien suma velocidad y poder ofensivo, y el versátil jugador de cuadro Yasmani Leyva, experto en defensa y claves en situaciones de presión, buscan sorprender y llevarse el trofeo.

La batalla por el campeonato comienza este domingo en el estadio de Domínguez, donde la afición estará presente para gritar, vibrar y vivir cada jugada. ¿Quién se llevará el título? ¿Domínguez con su solidez local o los Dagamitos con su espíritu de luchadores? Los tendremos al tanto