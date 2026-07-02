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Éramos tan jóvenes, dicen asombrados los que miran a través de las vitrinas los rostros de ayer. Y sea recordar, que es volver a vivir. Y sea la dicha de tener memoria y la verdad acontecida desde el 25 de julio de 1986.

 Y se encontrar en una nota del periódico Ahora al vecino de Marcané Rafael Fuentes Guevara, ganador del concurso para nombrar a la quinta emisora de la provincia holguinera.

Sea  la radio a manigueta limpia.  40 años de Radio Juvenil en el museo municipal.  Y sea con William Gómez nuestro primer director. Sea con todo y para todos, como el primer día.

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Amo a la naturaleza - Kevin Díaz.

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