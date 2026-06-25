Imagen de archivoLas bachatas mantequeras recuerdan a Timo Guevara y a su hijo Danilo. Y es que Julio López, que en su infancia disfrutaba las descargas de su padre Chencho en Sabanazo, pero hoy guitarra en mano Julio da los acordes de la mejor música cubana en la fiesta bachatera, la tradicional cada 24 de junio en el barrio de Renato Méndez y del portador del guamo Rigoberto Fernández.

Y hasta le pusieron el rabo al burro los niños del barrio. Así la Brigada José Martí de instructores de arte junto a las instituciones culturales llevaron exposiciones y la gracia de los artistas aficionados en una bachata sin mariachis, pero con los que saben querer, los que mañana soplarán el guamo aborigen y mambí desde lo alto de la loma anunciando la fiesta, la del San Juan.