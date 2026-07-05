Destacado en el movimiento del Fórum de Ciencia y técnica.El homenaje a quienes laboran en Radio Juvenil es cita obligada en estas páginas. El protagonista de esta historia es el Técnico integral Lisfreidis Pupo Morales.

Lleva más de veinte años en la radio, se inició como realizador de sonido ,y luego ocupó la plaza de Técnico integral de sistemas de radio.

Es de poco hablar, pero inteligente y atrevido cuando de cables ,piezas y soldaduras se trata, para todo tiene una solución, es de los apaga fuegos como decimos en buen cubano. Lo mismo arregla una computadora que remienda una máquina, por eso es vanguardia en el movimiento del Forum de ciencia y técnica a nivel municipal y provincial , lo que avala la condición de anirista destacado.

Recibiendo Reconocimiento en el Fórum proincial de manos de Irán Jorge Artiles ,subdirector de la Técnica en la Radio provincial.

A pesar de que vive lejos no escatima esfuerzo para llegar a cualquier hora y resolver un problema, para él lo mas importante es que saga al aire la programación.

Lisfreidis tiene mucho sentido de pertenencia, ama su trabajo y es de las personas imprescindibles en Radio Juvenil. Felicidades en este 40 aniversario.