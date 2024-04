foto tomada de Ahora.cu

Julio Grave de Peralta nació un 24 de abril de 1834 y fue durante la primera contienda de los 10 años el primer jefe militar que operó en nuestro territorio. Fue además el militar que más tiempo desempeñó las funciones de jefe de la brigada occidental de Holguín, que era la que incluía nuestro territorio. Dejó, además, para la posteridad un importante diario donde recogió su accionar en la zona y que constituye un documento insoslayable cuando se quiere estudiar este periodo bélico.

Julio Grave de Peralta nació en el seno de una acomodada familia holguinera y se vinculó desde temprano y junto a sus hermanos a las tareas conspirativas. Se alzó en armas el 14 de octubre de 1868 en Guayacán del Naranjo, en la ribera del río Cauto, en territorio de Cacocum y su alzamiento se produjo solo cuatro días después del grito de independencia de Carlos Manuel de Céspedes en la finca Demajagua. Julio, al frente de unos 120 hombres, tuvo su primer enfrentamiento con los españoles en Cayo del Papayal el 16 de octubre de 1868.

El 18 de ese propio mes Carlos Manuel de Céspedes le confirió el grado de General de División y lo designó jefe de la jurisdicción de Holguín. El día 20 de octubre ya se encontraba en lo que es nuestro territorio actual.

Julio sin ser un militar de carrera,tomó una serie de medidas estratégicas que le valen hoy el reconocimiento de los estudiosos, aunque en su momento no se le tuviera como un oficial capaz, y fuera destituido o relevado del mando más de una vez.Fue él quien organizó el sistema de prefecturas y subprefecturas en nuestra comarca. Levantó instituciones de este tipo en Las Parras, Buenaventura y San Lorenzo, entre otros lugares y en el museo municipal se conserva un valiosísimo documento, donde nombró a Francisco Rondón, un joven de tan solo 17 años, subprefecto de Guaramanao y le refería cuales eran sus deberes en el cargo.

Julio, al organizar la primera estructura político-administrativa de la revolución, se basó en la estructura española y mantuvo su campamento, frecuentemente en Buenaventura.Asimismo, organizó una especie de cuerpo de contrainteligencia militar. También creó pequeños hospitales de sangre, y muy importante, fue uno de los pocos jefes militares de la contienda de los Diez Años que llevó desde el principio un diario de operaciones detallado sobre su accionar y correspondencia con sus oficiales superiores.

No fue un estratega militar natural del alcance y el arrojo de Antonio Maceo o Calixto García, o no tuvo tiempo de demostrarlo, pero no puede olvidarse que estos primeros militares nuestros, eran, en su mayoría, hacendados devenidos militares de un día para otro.

A los pocos días de julio al haber sido nombrado jefe de la jurisdicción holguinera fue sustituido por Amadeo Manuit y así sucesivamente tuvo encontronazos con otros jefes, como Tomás Jordan y Máximo Gómez.

En algún momento quedó disponible, sin tropas y en vista de que no se decidía su nuevo destino Julio solicitó salir al extranjero para traer una expedición con armas y pertrechos. Después de múltiples esfuerzos logró organizar la expedición del vapor Fanny ysalió de los Estados Unidos en septiembre de 1872 , ese mes desembarcó con 57 hombres, por la playa Herradura, entre bahía de Cebolla y la desembocadura del río Sagua de Tánamo. Fueron sorprendidos por el enemigo y en un intercambio de fuego cerca del río Saltadero, Grave de Peralta recibió un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte instantánea el día 24 de junio de 1872.