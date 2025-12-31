Foto: @DiazCanelBEl gremio musical de la mayor de las Antillas y la cultura toda celebran este lunes el otorgamiento del Premio Nacional de Música 2025 a uno de los más fecundos creadores dentro de la canción contemporánea y genuino exponente del Movimiento de la Nueva Trova: el cantautor Amaury Pérez Vidal.

Lea también: Felicita Díaz-Canel a Amaury Pérez por Premio Nacional de Música

Autor de clásicos como «Hacerte venir», «Acuérdate de abril» y «No lo van a impedir», entre muchas composiciones repartidas en el tiempo existencial del también poeta, presentador y locuaz anfitrión, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que aún se encuentra muy emocionado, sobre todo porque era totalmente inesperado.

Pensó que la llamada telefónica de la presidenta del Instituto Cubano de la Música (ICM), Indira Fajardo, frente al jurado reunido y la prensa que acompañó la noticia, no era más que una broma desfasada del tradicional día de los inocentes; y más orgullo sintió todavía al saber que los deliberantes eran sus admirados amigos y compañeros de tanto tiempo: Digna Guerra y José María Vitier —Premios Nacionales de la Música 2006 y 2021, en ese orden—, así como Beatriz Corona, César López y Marta Bonet.

Aunque es cierto que desde el año 1969 y con 16 años estoy haciendo canciones y tengo muchísimos discos grabados, no lo pensé, ni lo imaginé; me parecía un premio absolutamente inalcanzable y estoy muy agradecido a los jurados, personas que yo respeto mucho. Gracias al ICM, y gracias a la vida que me ha dado tantísimo, añadió Pérez Vidal.

Igualmente volcó su sentir en las redes sociales, aludiendo a una vida donde la música siempre ha sido su puerto de partida y atracadero: Contra vientos hostiles y caprichosos luché, lo intenté y logré algunas canciones que, estoy seguro, me trascenderán, y eso es más que un privilegio, aseguró.

Dedicó un recuerdo amoroso para Sara González (1949-2012), Noel Nicola (1946-2005), Vicente Feliú (1947-2021), Santiaguito Feliú (1962-2014), Lázaro García (1947-2022), Alberto Tosca (1955-2018), y para todos los que se adelantaron (ya no están). No he sido hombre de ambiciones ni vanidades, creo que estuve, y estoy, del lado de las causas justas, escribió el profundo intelectual, hoy Premio Nacional de Música 2025.

Desde 1997, el lauro constituye el más alto galardón en este ámbito instituido por el Ministerio de Cultura y otorgado por ICM, en reconocimiento a la excelencia de personas que han dejado una huella profunda en el devenir musical en la isla; y han tenido un impacto duradero en la cultura, tanto nacional como internacionalmente.