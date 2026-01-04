Cachorros de Holguín y Vegueros de Pinar del Río se enfrentan este domingo en el estadio Capitán San Luis, un duelo que puede cerrar puertas y abrir destinos en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

En la tierra del mejor tabaco del mundo se decide jerarquías; un triunfo de los Cachorros les aseguraría el segundo lugar de la fase regular y el cupo directo a la IV Liga Élite, privilegio que ya conquistaron los Leñadores de Las Tunas, líderes absolutos.

Un fracaso holguinero, en cambio, los enviaría al tercer escaño y elevaría al segundo puesto a los Cocodrilos de Matanzas, elenco que fue campeón de la II Liga Élite y estuvo ausente en la edición pasada.

Por su parte, los Vegueros saltarán al terreno con la brújula clavada en el número 40: la victoria que sellaría su etapa clasificatoria y, de paso, borraría del mapa a los Elefantes de Cienfuegos (39) en la lucha por el último cupo a la postemporada; es un partido con aroma a sentencia.

Un triunfo pinareño en este desafío —que marcha 3-0 en la quinta entrada—, obligaría además a los Leopardos de Villa Clara a una hazaña perfecta: ganar los nueve juegos que les restan si aspiran a arrebatarle el boleto a los del occidente.

La jornada de hoy puede dejar el tablero completo; si se combinan un éxito de Pinar del Río y una derrota villaclareña ante los Tigres de Ciego de Ávila, los ocho clasificados y los pareos de cuartos de final quedarían definidos ese mismo domingo.

Los Elegantes observarán desde la distancia pidiéndoles a los dioses beisboleros una derrota pinareña para comenzar a saborear el boleto a los cuartos de final.

En la fiesta de la postemporada ya tienen entrada Huracanes de Mayabeque (cuartos), Industriales de La Habana (quintos), Cazadores de Artemisa (sextos) y Gallos de Sancti Spíritus (séptimos).