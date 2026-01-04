El Gobierno Revolucionario condena en los términos más enérgicos la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, y reitera el respaldo y solidaridad de Cuba con la República Bolivariana, indicó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Un comunicado del Minrex, señala que el país apoya la alocución de la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y respalda el reclamo al Gobierno de Estados Unidos a brindar fe de vida del presidente constitucional, Nicolás Maduro, y de la compañera, Cilia Flores.

La nota de la Cancillería reitera su respaldo a la determinación del Gobierno bolivariano y chavista, y de su pueblo de rechazar la agresión y defender su independencia y soberanía. La cobarde agresión estadounidense es un acto criminal, violatorio del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Una escalada peligrosa de la campaña de guerra sostenida durante años por Estados Unidos contra esa hermana nación, intensificada con el despliegue naval agresivo en el mar Caribe, bajo pretextos mendaces y acusaciones infundadas sin evidencia alguna, desde septiembre de 2025, subraya el Minrex.

Cuba reclama enfáticamente la inmediata liberación por parte de las autoridades estadounidenses del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores, demanda la nota.

Es una descarnada agresión imperialista y fascista con objetivos de dominación, con la pretensión de reeditar las ambiciones hegemónicas estadounidenses sobre Nuestra América, ancladas en la Doctrina Monroe, y la meta de tener acceso y control irrestricto sobre las riquezas naturales de Venezuela y la región, asevera.

También, alerta el documento, busca amedrentar y avasallar a los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Las consecuencias de este acto irresponsable están por verse. El Gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su Secretario de Estado, Marco Rubio, junto a los elementos agresivos y enemigos de Latinoamérica y el Caribe son responsables por las muertes, y el daño humano y material ya causado, y que resulte de la agresión.

Recuerda el comunicado que los gobiernos de la región, en representación de sus pueblos, suscribieron unánimemente la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en enero de 2014, en La Habana, aspiración que bajo ataque de Estados Unidos.

De igual modo insta a la comunidad internacional a impedir que permanezca impune una agresión de tal naturaleza y gravedad contra un Estado Miembro de la ONU, que se secuestre con una operación militar al presidente legítimo y en ejercicio de un país soberano sin encarar consecuencias.

Venezuela es un país pacífico, que no ha agredido a Estados Unidos, ni a nación alguna.

Por esa nación hermana y por su pueblo, estamos dispuestos a dar, como por Cuba, hasta nuestra propia sangre, asegura el Minrex.

El Gobierno Revolucionario llama a todos los gobiernos, parlamentos, movimientos sociales y pueblos del mundo a condenar la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, y a enfrentar este acto de terrorismo de Estado que amenaza la paz y la seguridad internacionales, y pretende imponer una nueva doctrina de dominación del imperialismo estadounidense en el mundo y en América Latina y el Caribe en particular.

Todas las naciones de la región han de estar alertas, pues la amenaza pende sobre todas. En Cuba, nuestra determinación de luchar es firme e inclaudicable. La decisión es una sola: Patria o Muerte, concluye el comunicado.