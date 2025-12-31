El quehacer científico ha marcado pautas para el sector sanitario en Holguín durante el año 2025. Pese a las conocidas limitaciones en la esfera asistencial en este periodo la producción científica ha tenido un despegue en la búsqueda de soluciones desde la ciencia a los problemas de salud que aquejan a la población de este territorio nororiental.

Según explica la Doctora en Ciencias Elianis Ocaña Samada, Presidenta del Consejo Provincial Sociedades Científicas de la Salud (CPSCS), en el año que culmina esta área ha tenido resultados significativos que repercuten directamente en la calidad de vida del pueblo y de los procesos sustantivos universitarios.

«Nuestro Consejo cuenta con 50 Capítulos que han acreditado 60 eventos científicos en modalidad híbrida, con más de cinco mil participantes. Entre ellos destacan el haber sido el territorio sede de eventos nacionales como el I Congreso de Imagenología, y del X Congreso Nacional de Trabajadores Sociales de la Salud, los cuales constituyeron un hito para la provincia y el país por su organización y calidad».

Entre las citas internacionales figuraron la I Jornada Internacional de Neurogenética y el I Taller de Bioinformática, a partir de la visita de científicos de alto nivel procedentes del Reino Unido, quienes desarrollaron de conjunto con especialistas holguineros una amplia agenda de actividades científicas y académicas.

Tanto Cuba como la provincia de Holguín se han servido de la ciencia para mejorar indicadores de salud de la población, gracias a un Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud que se fortalece y consolida en aras de aportar, investigar, innovar y crear.

De ahí la participación de profesionales de la provincia en eventos de relevancia, al decir de la enfermera de profesión, «fue la provincia la tercera delegación más numerosa participante a CubaSalud 2025 y también fue reconocida entre las cinco provincias de mayor participación en el I del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud. Diez holguineros obtuvieron el sello conmemorativo 40 y 45 Aniversario, respectivamente del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, por los aportes brindados a la ciencia y la tecnología y la innovación».

En el concurso Premio Anual de la Salud (PAS) alcanzó la mayor cifra de autores finalistas procedentes de 15 instituciones de salud donde sobresalieron los municipios de Holguín y Moa, y como especialidad la de Enfermería. Además casi una decena de holguineros integran las juntas de gobierno de sociedades nacionales, lo cual prestigia al sistema territorial de salud.

Gracias a la conducción ética de la investigación, rigor metodológico y trabajos de impacto dirigidos a líneas de investigación como la salud materna infantil y la sexual y reproductiva, las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la introducción de nuevas líneas terapéuticas y la promoción de salud y prevención de enfermedades el prestigio de los científicos holguineros trasciende las fronteras provinciales.

Los estudiantes también han tenido una participación importante, pues forman parte de los capítulos de las sociedades científicas, muchos de ellos procedentes de la reserva científica y a su vez miembros de los capítulos de las diferentes especialidades de la salud, lo cual refuerza también la actividad científica.

Así se han integrado 216 jóvenes a esta reserva, incluyendo estudiantes de la provincia de Granma y la capacitación de la reserva científica de Las Tunas, acciones con las que se fortalece el polo regional de formación.

De manera particular, uno de los mayores logros alcanzados en este periodo radica en la consolidación de la gestión organizacional y la articulación entre la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín (UCMHo), la Dirección General de Salud y todas las instituciones y redes asistenciales, docentes e investigativas y el CITMA, lo que ha demostrado que esta unión indisoluble es la fuente para alcanzar, tales resultados científicos durante este año, concluyó Ocaña Samada.

Incluso, el hecho de que a la provincia de Holguín le fuera otorgada recientemente la sede del acto nacional por el Día de la Ciencia Cubana, el próximo 15 de enero, mucho tiene que ver con los aportes que desde la salud se han realizado en este 2025 al desarrollo científico del territorio.

En ese sentido, según refiere la doctora Yanexy Pérez González, Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UCMHo, se han alcanzado múltiples logros gracias al intenso quehacer de investigadores, profesores, estudiantes y gestores de ciencia en general.

Se han ejecutado 159 proyectos, de los cuales casi un tercio estuvo dedicado específicamente a la innovación. La actividad científica ha sido respaldada con 218 investigadores, incluidos 16 expertos de alto nivel.

Precisamente, un indicador de la pertinencia del trabajo científico desarrollado es que de las 332 investigaciones concluidas, más del 67 por ciento generaron aportes concretos a los principales problemas de salud del territorio, demostrando que la ciencia se enfoca en las necesidades más urgentes de la población.

El sistema de salud ha logrado 372 resultados provenientes de un abanico de fuentes donde se incluyen tesis doctorales, proyectos, ensayos clínicos, publicaciones y el foro por la innovación.

El accionar de la Universidad de Ciencias Médicas y de la Dirección General de Salud fue reconocido como Destacado en Expo-Ciencia, donde se otorgó el premio a la creatividad e innovación al resultado Porta Grapas Cobas-Thopes, innovación desarrolla en el Hospital Pediátrico Provincial.

De manera que en el 2025 la provincia ha acumulado 42 premios científicos, entre los más significativos se destaca el Premio de mayor impacto económico y social, otorgado al uso sostenido del carbón vegetal activado para la salud, otra innovación nacida del talento del personal del Hospital Pediátrico, resaltó la también pediatra.

De la misma manera en que la salud es un derecho humano, la investigación es esencial para mejorarla, de ahí que se hayan generalizado 54 resultados científicos en la provincia mediante 214 acciones de transferencia. La ciencia guía el Sistema Nacional de Salud para asumir en mejores condiciones los constantes retos del sector y desafiantes escenarios que acompañan el quehacer diario.