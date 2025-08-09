La creación de vínculos con entidades de la producción y los servicios provoca los encadenamientos y eleva la calidad del trabajo y la atención a los clientes de la Empresa Campismo Popular en la provincia de Holguín, que posee 10 bases activas a lo largo de la geografía del territorio nororiental.

Con el fin de aprovechar las potencialidades locales y contribuir al desarrollo económico, establecieron encadenamientos con instituciones, entre las que destacan 23 formas productivas como cooperativas de créditos y servicios y agricultores, explicó a la Agencia Cubana de Noticias Yandra Marrero Cruz, directora general.

Gracias a estos acuerdos, dijo-, abastecen las instalaciones con viandas, vegetales frescos, frutas de temporada, leche y diferentes carnes utilizadas en la preparación de platos variados a precios razonables a los huéspedes.

Para adquirir otros insumos y productos importados, que permiten mantener el estándar de sus instalaciones, todas de primera o segunda categoría, fortalecieron lazos con la Unidad Empresarial de Base Pesca Caribe y la Comercializadora ITH, señaló la directiva.

Marrero Cruz precisó que para el disfrute de los clientes mantienen un convenio con Expo Holguín, lo cual posibilita el intercambio de prestaciones entre ambas entidades.

Además del alojamiento y la gastronomía, ofrecen propuestas dirigidas al esparcimiento de los huéspedes, y sostienen vínculos con las Casas de Cultura y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, los cuales promueven actividades en paradores de carretera como El Vallado, en Gibara, Holguín-Santiago, en Caballería, y 400 Rosas, en Banes.

La directora general añadió que, como parte de una estrategia orientada a captar una clientela estable, también suscribieron contratos con entidades para atender a sus empleados durante el año, entre ellas la Eléctrica de Holguín y la de Servicios a Trabajadores de la Construcción Garbo.

En la actual temporada estival, la Empresa Campismo Popular en la provincia logró comercializar la totalidad de las capacidades en las bases bajo su gestión, de las cuales los destinos más solicitados son Playa Blanca, en Rafael Freyre, y Río Cabonico, en Mayarí, donde atienden a más de cinco mil vacacionistas cada día.