Arribar a la edad de 95 años en Cuba no constituye un récord, pero sí un buen average, pues la edad promedio al nacer es de 77,7 años, más baja que en períodos anteriores debido a varias causas entre las que se destacan, la crisis económica mundial, de la cual nuestro país no está exento, la pandemia de la Covid 19, que dejó una gran estela de fallecidos y las migraciones, sobre todo de jóvenes, que buscan en otras latitudes mejoras económicas.

Una mujer calixteña que responde al nombre de Artemia Sarmiento Guerrero, y quien reside actualmente en la Calle Antonio Maceo #58 aquí en Buenaventura es uno de los ejemplos de ancianos que tienen el privilegio de alcanzar tan ansiada edad, y no sólo llegar sino hacerlo con la vitalidad que lo ha hecho ella.

“…Yo me siento bien a pesar de la edad que tengo, me alimento bien y la familia me ayuda mucho y me cuida, tengo aún buena la memoria y aunque he vivido en las buenas y las malas he llegado hasta aquí con mi mente bien clara.

“Teña”, como la llama su familia es una nonagenaria con casi cien descendientes de cinco generaciones, pues procreó a 11 hijos, 6 varones y 5 hembras, que le han dado una larga familia que la componen: 23 nietos, 43 biznietos, 16 tataranietos y lo más sorprendente 2 choznas, una de ellas de 8 años.

“…Para mí la familia ha sido lo más importante que Dios me ha regalado, gracias a ella he podido disfrutar de varias generaciones y creo que ha sido la unión la que me ha dado tanta fuerza para llegar hasta estos días, además del cariño y el amor con que me tratan. He logrado tener en mis brazos a los dos choznos que me ha dado mi tataranieta Liudmila Ferrals y pienso cargar el tercero de otra de las tataranietas que ya viene en camino…”·

Es impresionante apreciar las labores hogareñas que esta longeva mujer realiza con 95 años, burlándose del tiempo y haciéndole caso omiso a algunas dolencias propias de la edad.

“…Yo todavía coso a mano, a máquina, hago varias cositas tejiendo, lavo los muebles y lo que más hago casi todos los días es barrer los patios, esa es una tarea que me encanta y me agacho a recoger la basura para echarla en el saco. Yo creo que no se le debe poner trabas a las cosas que uno pueda hacer cuando tiene fuerza y vitalidad…”

Sus descendientes se sienten agradecidos de ella por haber llegado a sus 95 años con la fuerza y vitalidad con que lo ha hecho, después de haber pasado las buenas y las malas en este largo período de vida. Filiberto González Sarmiento es uno de sus hijos varones y quien la tiene a cargo en su casa.

“…Tanto los hijos como los demás familiares la llamamos por Teña, ella es un ángel de Dios, como decimos los cubanos, pues como te dijo todavía se siente útil, tiene buena memoria y escucha bastante bien, realiza algunas tareas, o sea que sus casi cien descendientes queremos verla llegar a su centenario, pues vitalidad tiene pero sobre todo voluntad de vivir…”

Muchas felicidades para Artemia Sarmiento Guerrero, Teña, como la llaman cariñosamente sus familiares y el deseo que continúe con mucha salud para que pueda seguir barriendo el patio, haciendo costuras en su máquina de coser, lavando sus asientos y viendo la Televisión con esa vitalidad en sus 95 años