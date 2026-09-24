Juan Almenares Suárez, reincorporado a su profesión de maestro de cuarto grado, una experiencia de 47 cursos en las aulas.En la escuela rural Doña Leonor Pérez Cabrera, situada en el barrio calixteño de Jagüeyes a unos 42 kilómetros de la ciudad de Holguín, usted encuentra desde temprano en la mañana, que unido al aprendizaje está la educación en valores, así me lo atestiguó desde su aula el maestro Juan Almenares Suárez, "me jubilé y aquí estoy de nuevo porque además de la ayuda económica que representa, soy un educador que no renuncia a su aula, a mis alumnos de cuarto grado a los que vinculo el conocimiento con la naturaleza que recreaba Martí en su Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos. Este centro tiene un bosque martiano con algunas especies de la Flora cubana y qué mejor clase que se pongan en contacto con ella y que de manera oral narren la experiencia del recorrido por ese sitio, eso desarrolla la expresión oral decisiva en la práctica de nuestra lengua materna que es una de las asignaturas que imparto a este grupo de cuarto grado."

Anisley García Donni , experimentada directora de la Doña Leonor Pérez Cabrera.

La matrícula de la escuela sobrepasa los sesenta y cuatro educandos provenientes de las familias que residen en ese barrio campesino ubicado a ambos lados de la carretera central. La directora de la institución educativa, Anisley García Donni, comentó a este periodista la responsabilidad de conducir los procesos en tiempos tan complejos como los que vivimos los cubanos, " pero lo primero es felicitar a mis maestros porque el claustro está completo, cada docente es padre o madre de familia que se levanta cada mañana con la falta de fluido eléctrico, con la carencia de alimentos igual que la familia de mis escolares, pues ellos acuden cada día con esos problemas en la cabeza a dar la batalla por la educación de quienes cada día alistan sus uniformes, se ponen su pañoleta y para la escuela a aprender para ser mejores personas en el futuro, por eso y más estoy orgullosa del claustro y junto a él pondero a la familia de los niños, a la comunidad que se preocupan y ocupan del avance de los niños."

Martha Ávila Velázquez coordinadora del tercer momento de enseñanza aprendizaje en la escuela rural Doña Leonor Pérez

Martha Ávila Velázquez y Roiler Pérez Domínguez son los coordinadores de los momentos del desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje; comentaron a esta emisora de la responsabilidad que asumen, "pues de la organización y planificación desde el primer día_ interviene Roiler_, "dependen muchos factores para determinar a tiempo qué educando avanza, cuál se detiene y el que retrocede y así determinar causas, adoptar decisiones tempranas para que todos avancen con calidad en el aprendizaje y la conducta ciudadana y sean personas de bien, de respeto, egresados listos, bien preparados para la secundaria básica y seguir adelante para ofrecer en un futuro su mejor aporte a la patria", explicó el especialista.

Roiler Pérez Domínguez, opina que su labor es de gran importancia para el aprendizaje y desarrollo integral del alumnado