Yannier Fajardo Rabelo (pulover verde) muestra a la máxima dirección del Partido en la provincia sus resultados productivos.(foto de archivo )

Con apenas tres años de labor en poquito más de trece hectáreas de tierra, Yannier Fajardo Rabelo se ha convertido en uno de los productores de cultivos varios más destacados de este municipio de Calixto García.

Yannier tiene su finca muy cercana al barrio de Jagüeyes, donde nació y creció bajo el abrigo de una familia campesina, dedicada fundamentalmente a la ganadería, sin embargo a él siempre le atrajeron más las labores en el surco, así lo manifiesta: “aunque mi padre y mis abuelos eran amantes a la crianza del ganado a mí siempre me llamó más la atención los cultivos, por eso desde muy pequeño, tendría ocho o nueve años y ya sabía enyugar y andar con una yunta de bueyes surcando y aporcando, aunque también aprendí a ordeñar y a enlazar”.

Este fornido hombre, con una gran inteligencia natural y que le gusta beber de la sabia de los más experimentados, se ha convertido en uno de los usufructuarios de renombre en la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Cristino Naranjo, de su barriada natal.

Algo increíble de esta historia que hoy compartimos es que este amante de los cultivos, inició sus labores en poquito más de una hectárea pero no demoró en pedir más: “una hectárea era muy poco para mis posibilidades y para lograr todo lo que tenía en mente, al poco tiempo me dieron tres más y hace un años me completaron la caballería, y ahora si se puede decir que es una finca”.

Para la Diputada al Parlamento Cubano por nuestro territorio calixteño Omara Carralero Presidenta de la mencionada CCS, Yannier es un verdadero ejemplo de lo que es un campesino integral: “Lo de este miembro de la Cooperativa es extraordinario, la manera en que usa la tierra, como intercala los cultivos, mira ahora en los últimos meses, en solo dos hectáreas ha cosechado varias toneladas de productos, entre ellos pepinos, ajíes, cebollín, tomate, pimiento, calabaza, yuca, que aún le queda y el plátano burro que va muy bonito, es uno de nuestro mejores asociados”.

Y ciertamente la vocación de este calixteño y su inteligencia natural, desbordan amor, pasión y entrega por el campo, con ejemplos de aprovecharlo todo, como parte del yucal que lo cortó a dos cuartas de la tierra para con ese guasábalo hacer nuevas siembras y que la yuca quedara bajo tierra, esperando el momento necesario para sacarla.

Lo de este campesino es verdaderamente asombroso, pues en lo que hace poco más de dos años era un amasijo de marabú, se hizo un platanal, que se le intercaló limón, se cortó el plátano y al cítrico se le intercaló fruta bomba y calabaza, se recogió la papaya y ahora va creciendo con fuerza el limón, eso solo tiene un nombre: Pensar con la cabeza.