Eduardo Domínguez es un mireño de cuna que desde su época de estudiante fue flechado por cupido. Así cuenta sonriente al revivir aquellos años mozos en la universidad de Oriente donde conoció el amor de su vida.”Fui yo quien dio el primer paso, estábamos en la misma aula estudiando Licenciatura en Ciencias farmacéuticas y ahí surgió el sentimiento que perdura hasta hoy.”

El nombre de su media naranja es Maryanis Regalado Cortina una humilde saguera que deslumbró por su delicadeza y belleza física.

Desde entonces sellaron su vida en el amor y en la profesión. “No siempre pudimos estar tan cerca como estamos ahora”, confiesa Eduardo, quien agrega: “Hemos tenido pruebas en la vida y hemos sabido lidiar y seguir en defensa del amor”.

“Mi papá presentó problemas de salud y tuve que regresar a Mir, pero jamás la distancia fue un impedimento para la relación, la cual se fue haciendo más sólida, luego nació mi primer hijo y trabajaba en la farmacia de Mir pero buscaba espacio para ir a Sagua de Tánamo a verlos y siempre estaba con ellos aunque físicamente no estuviera.”

Pero como en toda prueba de amor la perseverancia es ley, Eduardo al paso del tiempo pudo crear su hogar donde ha disfrutado entre los suyos sus mejores años. Aquí, me cuenta, nació su hija y han vivido en armonía, bautizados asimismo por el amor de la religión Evangélica Pentecostal.

“La profesión nos unió y actualmente trabajamos juntos para mí es muy bueno compartir porque la ayudo y ella me ayuda. Me desempeño como encargado de la Medicina natural y el material gastable en la dirección Municipal de Salud del territorio y ella es la Responsable de medicamentos, y que se sepa, no hay inconvenientes, me siento cómodo y no la veo como Jefa, la respeto y admiro y tratamos cada uno de hacer el trabajo pero claro está el sentimiento es inevitable”.

Ahora, desde el reparto Nuevo, en Buenaventura, la capital del municipio holguinero de Calixto García, Eduardo y Maryanis celebran la dicha de una vida plena, unida hace 26 años por los lazos de un amor y una profesión, su mayor fortuna.