La instalación de los paneles solares en la funeraria de Buenaventura constituye un paso significativo, así lo afirmó a este periodista Robin Jorge Vega Velázquez, director de servicios necrológicos en el holguinero municipio de Calixto García.

" Con esta instalación se presta un mejor servicio sobre todo a los dolientes, antes la instalación estaba a oscuras, ahora cargamos las luminarias con la luz solar y aunque falte la energía eléctrica se mantienen encendidas durante horas; pero el resto de los departamentos también reciben el beneficio".

sabel Rivero Diéguez, coordinadora de los servicios necrológicos.

Isabel Rivero Diéguez es la coordinadora de los servicios necrológicos, " tengo varios años de experiencia en estas labores y estimo que la puesta en marcha de estos equipos transformadores de la energía solar son una ventaja enorme porque vienen a suplir en parte las necesidades como la iluminación de las capillas; de otros departamentos y la puesta en marcha de ventiladores, impresoras y computadoras, ya ve que aunque falte la generación eléctrica a través del sistema eléctrico Nacional ( SEN) seguimos nuestras labores sobre todo de calidad en un servicio tan sensible."

Regresa al diálogo Robin Jorge Vega, director de la entidad, " tenemos déficit de fuerza de trabajo aunque las plazas de coordinadores están cubiertas; el nuevo chofer del carro fúnebre cooperó en la reparación y puesta en marcha del vehículo y poco a poco se irá mejorando técnicamente y en la chapistería, todo es obra de unir voluntades y echar palante.

Robin Jorge Vega Velázquez, director de servicios necrológicos en el municipio de Calixto García."

Los servicios necrológicos cuentan en el municipio con seis cementerios, dos funerarias en Mir y esta en el poblado cabecera. Observo el local de la cafetería y me explican que la gastronomía la debe atender la Empresa de Comercio pero esta no es suficiente, en muchas ocasiones ni el café se oferta y observé casabe y otro producto dentro de una vidriera alejados estos de la demanda real de los familiares de los fallecidos . Este insuficiente servicio de cafetería no puede echar por tierra los esfuerzos que se realizan para que los servicios necrológicos cuenten con los recursos puestos por el estado y que se reviertan en la calidad que tanto espera el pueblo. De ahí, el llamado a la Unidad Empresarial de Comercio a revertir la mala imagen de la gastronomía en la cafetería de la funeraria de Buenaventura.