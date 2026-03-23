 

#paneles solares Calixto García
Whatsapp

La instalación de los paneles solares en la funeraria de Buenaventura constituye un paso significativo,  así lo afirmó a este periodista Robin Jorge Vega Velázquez,  director de servicios necrológicos en el holguinero municipio de Calixto García.

" Con esta instalación se presta un mejor servicio sobre todo a los dolientes, antes la instalación estaba a oscuras,  ahora cargamos las luminarias con la luz solar y aunque falte la energía eléctrica se mantienen encendidas durante horas; pero el resto de los departamentos también reciben el beneficio".

sabel Rivero Diéguez, coordinadora de los servicios necrológicos.

Isabel Rivero Diéguez es la coordinadora  de los servicios necrológicos,  " tengo varios años de experiencia en estas labores y estimo que la puesta en marcha de estos equipos transformadores de la energía solar son una ventaja enorme porque vienen a suplir en parte las necesidades como la iluminación de las capillas;  de otros departamentos y la puesta en marcha de ventiladores, impresoras y computadoras,  ya ve que aunque falte la generación eléctrica a través del sistema eléctrico Nacional ( SEN) seguimos nuestras labores sobre todo de calidad en un servicio tan sensible."

Regresa al diálogo Robin Jorge Vega, director de la entidad,  " tenemos déficit de fuerza de trabajo aunque las plazas de coordinadores están cubiertas;  el nuevo chofer del carro fúnebre cooperó en la reparación y puesta en marcha del vehículo y poco a poco se irá mejorando técnicamente y en la chapistería,  todo es obra de unir voluntades y echar palante.

Robin Jorge Vega Velázquez, director de servicios necrológicos en el municipio de Calixto García."

Los servicios necrológicos  cuentan en el municipio con seis cementerios, dos funerarias en Mir y esta  en el poblado cabecera. Observo el local de la cafetería y me explican que la gastronomía la debe atender la Empresa de Comercio pero esta  no es suficiente,  en muchas ocasiones ni el café se oferta y observé casabe y otro producto  dentro de una vidriera  alejados estos de la demanda real de los familiares de los fallecidos . Este insuficiente servicio de cafetería no puede echar por tierra los esfuerzos que se realizan para que los servicios necrológicos cuenten con los recursos puestos por el estado y que se reviertan en la calidad que tanto espera el pueblo. De ahí, el llamado a la Unidad Empresarial de Comercio a  revertir la mala imagen de  la gastronomía en la cafetería de la funeraria de Buenaventura.

Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram

Podcast RJ

Chicho Marrero, con el Órgano de los Hermanos Ajo

Postales de mi tierra

Visitas

149713
Hoy: 75
Esta semana: 75
Este mes: 2.004
Mes anterior: 1.942
Total: 149.713

 

Cultura

Deportes

Provinciales

Nacionales