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El Banco Popular de Ahorro ubicado en Buenaventura ya tiene instalado paneles solares. El paisaje de la avenida José Martí incorpora nuevos elementos que enriquecen su visualidad y la calidad de los servicios bancarios.
 
La falta de fluido eléctrico es uno de los elementos que limitan la agilidad del servicio de caja en  el Banco Popular de Ahorro(BPA) y en el Banco de Crédito y Comercio(BANDEC) . Pero la instalación de paneles fotovoltaicos en ambos será una alternativa para una mayor agilidad en los servicios.
Bamco Nacional de Créditos y Comercio de Buenaventura.
 
Es una primera etapa que puede no llene todas las expectativas de los clientes, pero  el cambio de matriz energética será  una alternativa que se convertirá en un mejor servicio a los clientes.
 
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