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Osquel González  Velázquez nació para ser maestro, " figúrese, casi estoy a punto de arribar a mis ochenta años y, aunque me jubilé, sigo en las aulas."

Natural del poblado de  San Agustín de Aguarás a unos trece kilómetros al norte de Buenaventura,  dice que cuando se jubiló no pensó reincorporarse,  " a una edad  las personas tenemos derecho al descanso,  y casi al otro día se me aparece a mi casa un padre muy preocupado  por la instrucción de su hija porque presentaba un problema de salud que  le limitaba la asistencia normal a la escuela,  me explicó la dificultad y me dijo que estaba dispuesto  a  darme dinero si asumía tal responsabilidad,  le dije que no aceptaba que la Revolución había contribuido a  mi formación y que sí, estaba dispuesto a darle las clases, incluso sin remuneración de salario, expresa el experimentado maestro.

  Y prosigue “ le orienté que fuera a la dirección municipal de Educación,  allí lo atendió la inolvidable maestra y metodóloga Belkis Guevara quien le dijo que analizarían el caso. A la semana la familia y yo teníamos  respuesta: Me  nombraron maestro ambulatorio de la niña y la llevé de primero hasta cuarto grados,  aprendió muy bien y los maestros de quinto y sexto grados me informaron que culminó satisfactoriamente la enseñanza;  fue un triunfo no mío, de la educación cubana inclusiva la que aprendimos a amar porque Fidel Castro,  su principal impulsor, nos indicó el camino de la educación humanista."

Dice nuestro entrevistado, casi nonagenario, que esa historia contada lo impulsó a tomar nuevos aires y ahora que vive en Buenaventura,  trabaja con mucho gusto, compartiendo experiencias y aprendiendo, en el seminternado de primaria " Rigoberto Mora Aguilera ".

El experimentado maestro Osquel González Velázquez comparte una preparación de clases con Leticia Pérez Velázquez,  directora del seminternado de Buenaventura, y siempre  está presto  para atender las particularidades de los educandos

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