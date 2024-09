El Coordinador de la Carrera Roberto Rodríguez, acompañado de César Eduardo, ubicado en el Centro Politécnico Juan Carlos Batista y Yulieska Cruz, de la Escuela Primaria Rigoberto Mora, de Santa Inés.

La familia deportiva en este municipio de Calixto García está de plácemes, seis jóvenes acaban de recibir la decisión del Jurado, que los acredita como Licenciados en Cultura Física.

"No imaginé que iba a tener una discusión de la tesis tan tranquila, sedada, no tengo dudas en afirmar que se lo debo a mi tutor, que me ayudó incondicionalmente semanas enteras, a él mi eterno agradecimiento", así se expresaba la joven Yulieska Cruz López, residente en Buenaventura, quien hizo una brillante defensa de su trabajo, válida para que el jurado la premiara con la máxima calificación, cinco puntos.

La joven Yulieska Cruz acompañada por su tutor Lionys Nolasco.

Para el Máster Leonys Nolasco Rivera, tutor de Yulieska , la jornada de discusión fue de mucho brillo, así nos comentaba: "En verdad esta alumna nos motivó a laborar sin descanso varias jornadas, a preparar una tesis con pocas fisuras, en el deporte voleibol, que en este municipio apenas se practica y que hace unos años atrás era aquí y en San Agustín de Aguarás uno de los más populares, esperemos que esta joven y otro alumno que también acaba de discutir y trabaja en esta disciplina, levanten el Voli en Calixto García".

En estos momentos, los recintos universitarios no están viviendo los mejores momentos, la difícil situación económica que atraviesa el país, también golpea a estos centros y, la carrera de Cultura Física no es la excepción, en tal sentido centró su diálogo el Máster Roberto Rodríguez Cedeño, Coordinador de dicha especialidad en el alto centro de estudio calixteño: "La situación que tenemos hoy en nada se parece a la de hace tres, cuatro o cinco años atrás, por ejemplo el curso pasado comenzamos el curso con treinta y dos estudiantes de nuevo ingreso y apenas quedan ocho, el cambio de plan de estudio ha cambiado y eso me parece que le quita motivación a los alumnos, hay que investigar y buscar fórmulas que permitan un mayor porciento de retención".

Es cierto que hay dificultades, que muchos jóvenes buscan

El Doctor en Ciencias de la Educación Jorge Batista, secretario del jurado da a conocer el dictamen a discusión de César Eduardo.otras alternativas laborales, pero es innegable que muchos otros, aupados por la familia, vecinos y amigos, se enfrentan a los estudios, buscando elevar la cultura general integral y llevar un título universitario a la casa.

Por eso, esta jornada ha sido de mucha tensión, nervios, saltos en el estómago, pero al final, brotaron las lágrimas, las buenas, las dulces, las que llevan el sabor a premio, a palabra cumplida, a regalo a mamá, papá, abuelos. Las lágrimas del deber cumplido. A ustedes queridos amigos, felicidades.