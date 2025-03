Minerva Elvira Fernández Font ,secretaria de la Delegación 4 Celia Sánchez Manduley en Buenaventura.

Minerva Elvira Fernández Font recuerda con nostalgia cuando por la década de los primeros años del triunfo de la Revolución marchaban a realizar labores de desyerbe, corte y encarrile de caña en su natal barrio de Maceo, “y también participábamos en la recogida de café, eran tiempos decisivos y ahí estábamos las mujeres, las primeras”, asegura esta mujer que sobrepasa los setenta años de edad.

“Esa efervescencia nos daba la posibilidad del diálogo con las compañeras, conocer de sus preocupaciones, de sus intereses y convencerlas para que se superaran, alcanzaran el sexto grado y continuaran adelante con el seguimiento educacional esa fue siempre nuestra tarea primordial.

“Luego, al residir en Buenaventura, me reincorporé a mi organización, fui integrante del secretariado municipal, y en la actualidad estoy al frente de mi delegación la número cuatro “Celia Sánchez Manduley” ; en esta oportunidad por el Día Internacional de la Mujer realizamos una mesa calixteña, conversamos sobre temas diversos y que están cercanos a nuestra cotidianidad”, reafirma con orgullo esta mujer quien fue durante sesenta años, secretaria de los primeros secretarios del Partido en Maceo y Buenaventura.

Ana Linnetis Macías Silot,federada destacada.

Y en este homenaje a la mujer coincido con la joven doctora Ana Linnetis Macías Silot, procedente de Sagua de Tánamo y a la que el flechazo de amor la trajo a estas tierras del occidente holguinero, “tengo 34 años y desde muy joven me integré a la organización en eso mi madre fue protagonista porque con ella iba a los trabajos que convocaban en mi poblado, todo eso y más me impulsaron a realizarme como mujer empoderada, y ya ve usted me hice doctora en medicina cumplí misión en Venezuela y para mi satisfacción tengo una hija de nueve años que es aficionada a la danza, el teatro en fin bailadora de las buenas igual que su madre”, dice sonriente.

“A lo que se le echa de menos es a las convocatorias, nuestra federación debe ganar el protagonismo que siempre tuvo, se añora el reconocimiento oportuno a quienes han hecho y a las que, aún en medio de obstáculos, siembran aliento, esperanza, continuidad y son ejemplos en el barrio, en sus centros de trabajo, esas son las imprescindibles y a ellas hay que reconocerlas. Me siento orgullosa de ser mujer revolucionaria, de seguir adelante con mi labor como médico, comunicarme bien con mis pacientes que son parte de la razón de ser de los que escogimos una profesión donde la vida depende mucho del actuar nuestro”, expresa emocionada.

Yailenis Martínez González, metodóloga de cultura Física.

Concluyo el diálogo con estas compañeras, pero antes, la calixteña Yailenis Martínez González, metodóloga de cultura Física, presente en el homenaje, me recuerda que con la mujer calixteña hay que contar, “tengo veintiocho años, un hijo y eso no me ha impedido trabajar, superarme y atender mis deberes hogareños, y todo gracias a la Revolución y a una mujer como Vilma Espín, nuestra eterna presidenta”.