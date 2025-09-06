Encuentro de lujo para rememorar una gran victoria.

Las emociones vividas aquel 7 de septiembre del año 1996 todavía resuenan en la memoria de los calixteños.El triunfo del equipo de Béisbol Los Vaqueros del Oeste en el Torneo club de campeones volvió a ser noticia con el encuentro que sostuvieron los integrantes del equipo con directivos del deporte, trabajadores de la cultura y aficionados del territorio.

Leandro Mora integrante de aquel equipo "Todo Terreno" valoró la disciplina de sus compañeros. Felix Cruz, entonces director del Instituto Nacional de Deportes,y Recreación (INDER ) recordó aquella marcha fúnebre que se escuchaba cuando perdían.

La Biblioteca pública fue el escenario del encuentro de los integrantes de "Los vaqueros del Oeste " y su pueblo

Y es que la memoria viva canta a las puertas de celebrar los treinta de la victoria de los vaqueros en 1996. Ernesto Vera, director de programas deportivos en Tele Cristal,y fiel seguidor de Los vaqeros recuerda aquel mar de carpas en el estadio Orlando Proenza Vera de Buenaventura para apreciar de cerca aquellos emocionantes encuentros .

Y muchas fueron las anécdotas que se escucharon., y cientos ,miles, los que disfrutaron de aquellos juegazos .Pablo Rivera era carpintero y Rogelio Carmenate corrieron a buscar lámparas chinas para alumbrar el Itabo en un apagón porque los peloteros tenían que comer a su hora.

En el encuentro que tuvo como escenario la Biblioteca pública "Onelio Jorge Cardoso, en su habitual espacio "Secretos compartidos" se reconoció a Wilsy Rodríguez Diéguez. Presidente de la Asamblea municipal del poder popular en aquel entonces y a tantos y tantos que apoyaron al equipo y los espectáculos para que el pueblo disfrutara. Y hay mucho por contar. Cheo no era cargabate, Fabré amenizó la fiesta.Felicidades vaqueros.