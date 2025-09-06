Vivienda en la que en vez del cemento el material para el levante proviene de las piedras .Experiencia constructiva en el municipio de Calixto García.

Frank Espinosa Vera no pensó dirigir una empresa que se dedicara a la construcción, “pero fíjate me dieron la tarea y me dije voy a emprenderla, antes me preparé todo lo que pude porque soy ingeniero agrónomo, imagínate, lo que hay que hacer es mucho estudio, preparación y escuchar y ver de cerca a los trabajadores más experimentados y eficaces y aquí estoy junto a ellos”.

En este municipio de Calixto García se lleva a cabo una experiencia para la edificación de viviendas, “es una tarea impulsada por el Partido (Partido Comunista de Cuba), para buscar alternativas en este proceso de ejecución de las mismas sin utilizar cemento, es un reto porque verdaderamente se está ensayando y como se puede observar las paredes ya concluidas están fuertes”, explica.

Frank Espinosa Vera ,director de la Empresa constructora del municipio de Calixto García.

“En vez del cemento el material para el levante proviene de las piedras , “ utilizamos preferentemente material endógeno, o sea, proveniente de lo que la naturaleza aporta en cada territorio como es el ladrillo, el canto y el cerocem, este último es un compuesto a base de polvo de piedra que se produce en la industria y por tanto es el principal recurso que utilizamos para levantar, repellar y para poner el piso que debe ser de lajas.

Avanza a buen ritmo construcción de vivienda con elementos locales

“Especialistas de la Empresa Provincial Domus ya estuvieron aquí en el municipio y le dieron el visto bueno y hay personas interesadas en edificar sus hogares con esta tipología constructiva donde prevalecen los recursos locales antes mencionados.”

La vivienda que sirve de modelo y que ya culminan en el propio patio de la empresa consta de un cuarto, sala, comedor, cocina, baño y medio portal que asegura el confort de los convivientes.

Trabajadores de la empresa DOMUS del municipio de Calixto García.