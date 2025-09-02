Los pioneros y la familia en el primer día del curso escolar en el Centro Escolar Rigoberto Mora.

Las aulas de mi municipio se llenaron de colores, de alegría, de la sonrisa de niñas y niños que saben que pese a los inconvenientes el curso inicia y continúa.

Hay compromiso, hay voluntad, esfuerzos que se traducen en el completamiento de la base material de estudio, del uniforme a los grados iniciales de los diversos niveles educativos, y del claustro magisterial utilizando para este último alternativas que permitan una instrucción y educación completas.

Y mire que se lo confirma este periodista que este primero de septiembre estuvo en la institución docente que acoge al seminternado Rigoberto Mora y al preuniversitario Armando Valle, del poblado de Buenaventura.

Vivia Ojeda ,directora del IPU Armando Valle da la bienvenida a los estudiantes

Niñas, niños, adolescentes, familia, las directoras de los respectivos centros, trabajadores de apoyo a la docencia, la comunidad, en fin, un núcleo dispuesto a demostrar que Cuba es una gran escuela.

Fue una jornada de canto, de poesía, la plaza colmada parecía una ciudad, un barrio que anuncia la llegada del curso que aquí en Calixto García agrupa a más de seis mil alumnos de preescolar, primaria, secundaria básica, técnica y profesional, de adultos y especial.

LLena la plaza del Seminternado Rigoberto Mora Aguilera.

Nada queda sin atender, cada detalle, cada sugerencia es asumida para pulir la obra que a partir de mil 959 transformó a esta Isla en un gran acontecimiento cultural. Hoy las escuelas se visten de alegría, de colores, de música, pueden faltar recursos materiales pero lo que no nos puede detener es la convicción de que inicia