Iraldo agradece tantas muestras de cariño y apoyo.

Cumpliendo lo prometido días atrás, hoy les entrego otra de mis crónicas.De acuerdo con el diccionario de la lengua española, Agradecimiento es un sentimiento de gratitud o deuda que una persona tiene respecto de otra que le ha brindado ayuda, cobijo, consuelo o cariño.

Sabía que no existía otro, que era éste el vocablo exacto a utilizar, después de recibir en apenas mes y medio de enfermedad, tantas y tantas muestras de apoyo.Cientos de llamadas telefónicas, decenas y decenas de visitas al hogar y al Clínico Quirúrgico, llevando recursos materiales de todo tipo.

Imposible no agradecer hasta el infinito acciones tan altruistas como la de "Pelao", ese humilde hombre que vive en uno de los edificios aledaños a la Plaza de Buenaventura, quien se apareció con una jabita que contenía, entre otras cosas, dos frutabombas.

La amiga Ania Ávila, nativa de Bocas, en Gibara ha dado varias muestras de solidaridad

Difícil olvidar los gestos de Ania Ávila, nativa de Bocas, en Gibara, que apenas sin conocernos, al concluir su tratamiento, nos obsequió varios artículos, entre ellos las muy escasas bránulas, vitales para canalizar las venas, y que justamente en el momento de estar escribiendo este trabajo, nos llama para ofrecernos gratuitamente, repito gratuitamente, varias tabletas del extremadamente costoso Ácido tranexámico, indispensable para evitar el sangramiento.

Qué decir del otrora taxista Laurent, que apenas sin poder llegó hasta mi hogar con el propósito de verme y desearme pronta recuperación. Y del "poeta mayor" Don Ramón Acosta, con el bastón como faro, quien nos ha visitado varias veces.

Y Magalis la vecina de la Emisora, con su notica en un pedacito de papel pidiendo por mi recuperación. Los vecinos, el niño Frank de Jesús y su adolescente hermana Nataly, con una tierna carta, implorando por mi bienestar.

La joven Yarismilka trabajando en uno de sus proyectos en su San Agustín querido.(imagen de archivo)

Pero hay más, la hija ilustre de San Agustín de Aguarás, la multifacética maestra Yarismilka, que con tantos proyectos y responsabilidades a cuesta, ha llegado en par de ocasiones hasta mi Sala en el Clínico. Y los colegas Díaz Grass, Donald y Roxana, al tanto de tantas cosas. Y qué decir del Intendente Ronny Pérez ,siempre preocupado y más que ello ocupado y siempre dispuesto a resolver cada escollo que se presenta en el camino.

Cómo olvidar la gentileza de varias personas que residen en el extranjero, Oilder, "Chino" Pozo, Misael, los primos Rosales Castro, liderados por la tía Oneida, la antigua vecina Romelia, que acabada de llegar y antes de sacudirse el polvo, hizo entrega de un detalle muy valorado.

Tal vez algunos de los lectores me critiquen por haber mencionado nombres, con gusto corro el riesgo, porque hay acciones que me han a acalambrado el alma toda.

En este punto del recorrido no puedo olvidar a las tantas personas que se ofrecieron para donar su sangre. De hecho hoy fluye por mis venas el vital líquido que proporcionaron el cuentapropista Carlitos y los realizadores de Radio Dixán y Renecito, así como los cuatro donantes llevados hasta el Banco Provincial por el primo Arturo.

Leo lo escrito y me asusto, tremenda deuda que he contraído en apenas mes y medio. Yo que jamás le debí un peso a alguien hoy me encuentro en esta situación. No me alcanzarán otros sesenta para resarcir los adeudos.

A pesar de estar enormemente empeñado sepan que este carruaje que empuja tanta gente buena, lideradas por mi hija Lily, el yerno Ronal y mi esposa Antonia, seguirá cuesta arriba y que juntos todos disfrutaremos el recorrido de bajada, para entonces detenernos y, en medio del círculo gigante que formaremos, gritar a viva voz: GRACIAS ETERNAS querido pueblo por tantas muestras de apoyo, cariño y optimismo. En hora buena y que el Amor sigua floreciendo por estos lares.