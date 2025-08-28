 

#Aniversario 161 San Agustín de Aguarás
Whatsapp

Yarismilka Marrero,líder del proyecto que revive la historia de San Agustín de Aguarás.

Los 161 años de San Agustín de aguarás se celebraron a todas luces en ese poblado del municipio de Calixto García .La jornada tuvo  un momento especial con la premier del video clip. “Canción a San Agustín”,  del compositor Iraldo leyva Castro.

La interpretación  a cargo de César Gotay  residente en ese poblado,  y la realización audiovisual de Osmany Pratts Gómez. El pueblo , la gente humilde y laboriosa de San Agustín fue el principal protagonista de la celebración ,y este fue  el eje emotivo del clímax de la jornada que incluyó las interpretaciones del Órgano Hermanos Ajo ,el payaso bombillo ,el grupo Swing y un rodeo en horas de la tarde.

César Gotay, lugareño junto a Maribel Peña ,presidenta del consejo popular observan la presentación del video.

La celebración del cumpleaños  de San Agustín de aguarás es el resultado de varias personas que integran el proyecto muy bien liderado por la joven maestra Yarismilka Marrero ,quien  se ha dado a la tarea de rescatar la historia local, revivirla ,enaltecerla  y compartirla con   las nuevas generaciones.

En la jornada fue  reconocido el pintor Antonio Morales hijo del pueblo residente en el exterior.

Recibe Reconocimiento el pintor Antonio Morales hijo del pueblo, residente en el exterior.

Para el artista visual Osmany Pratts tomar imágenes para tres  videos clip con temas de Iraldo Leyva es sumar con emoción la defensa de lo raigal, elemento esencial en la obra de Iraldo. El lo acompañó a La cejita y compartió la emoción de grabar los parajes de gran belleza que fascinaron al niño aquel. Pero en el tema Canción a San Agustín le correspondió la edición siguiendo la esquela que le dejó Iraldo.

El artista visual Osmany Pratts confiesa su satisfacción al trabajar en el video clip que honra a San Agustín y a Iraldo Leyva Castro.

El payaso Bombillo hizo reír a los más pequeños.

Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram

Podcast RJ

Copa José Andrés Piña In memoriam

Postales de mi tierra

Visitas

130937
Hoy: 51
Esta semana: 603
Este mes: 3.338
Mes anterior: 2.506
Total: 130.937

 

Cultura

Deportes

Provinciales

Nacionales