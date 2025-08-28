Yarismilka Marrero,líder del proyecto que revive la historia de San Agustín de Aguarás.

Los 161 años de San Agustín de aguarás se celebraron a todas luces en ese poblado del municipio de Calixto García .La jornada tuvo un momento especial con la premier del video clip. “Canción a San Agustín”, del compositor Iraldo leyva Castro.

La interpretación a cargo de César Gotay residente en ese poblado, y la realización audiovisual de Osmany Pratts Gómez. El pueblo , la gente humilde y laboriosa de San Agustín fue el principal protagonista de la celebración ,y este fue el eje emotivo del clímax de la jornada que incluyó las interpretaciones del Órgano Hermanos Ajo ,el payaso bombillo ,el grupo Swing y un rodeo en horas de la tarde.

César Gotay, lugareño junto a Maribel Peña ,presidenta del consejo popular observan la presentación del video.

La celebración del cumpleaños de San Agustín de aguarás es el resultado de varias personas que integran el proyecto muy bien liderado por la joven maestra Yarismilka Marrero ,quien se ha dado a la tarea de rescatar la historia local, revivirla ,enaltecerla y compartirla con las nuevas generaciones.

En la jornada fue reconocido el pintor Antonio Morales hijo del pueblo residente en el exterior.

Recibe Reconocimiento el pintor Antonio Morales hijo del pueblo, residente en el exterior.

Para el artista visual Osmany Pratts tomar imágenes para tres videos clip con temas de Iraldo Leyva es sumar con emoción la defensa de lo raigal, elemento esencial en la obra de Iraldo. El lo acompañó a La cejita y compartió la emoción de grabar los parajes de gran belleza que fascinaron al niño aquel. Pero en el tema Canción a San Agustín le correspondió la edición siguiendo la esquela que le dejó Iraldo.

El artista visual Osmany Pratts confiesa su satisfacción al trabajar en el video clip que honra a San Agustín y a Iraldo Leyva Castro.

El payaso Bombillo hizo reír a los más pequeños.