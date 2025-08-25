Los trabajadores sociales junto a la FMC y la comunidad celebrando el día naranja ,día para la prevención de la violencia contra la mujer y las niñas.

La jornada de este lunes se pintó de color naranja en el municipio de Calixto García ,desde esta tierra calixteña se levantaron las voces en contra de la violencia contra la mujer y las niñas en todas sus manifestaciones.

La dirección de trabajo, fue el escenario escogido para el encuentro por el secretariado provincial de la FMC, como reconocimiento a las habituales jornadas que cada día 25 desarrolla este colectivo, con el protagonismo de los trabajadores sociales del territorio.

Carlos Pérez González presidente del Tribunal Municipal realizó conversatorio sobre las difenentes formas de violencia y cómo prevenir y actuar en cada caso

El presidente del Tribunal Carlos Pérez González explicó las diferentes formas de violencia contra la mujer y las formas legales para combatirlas, y se compartieron experiencias de cómo los trabajadores sociales pueden prevenir y actuar en las comunidades.

El encuentro contó con la presencia de Yamisley Pupo Rodríguez, miembro del secretariado de la FMC en la provincia quien reconoció la importancia del trabajo integrado entre los trabajadores sociales y la FMC .

Yamisley Pupo Rodríguez, miembro del secretariado de la FMC en la provincia (centro) y Carmen María Hernández Aguilera ,secretaria de la FMC en el municipio.

Como ya es habitual el 25 de cada mes se conmemora El Día Naranja, fecha que tiene como fin fundamental denunciar la violencia que sufren las mujeres en el mundo.Este día forma parte de una campaña que se nombra Campaña Naranja UNETE, que se inició en 2008 por el Secretario General de las Naciones Unidas y que posee como elemento principal el de crear consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

El momento fue propicio para que la miembro del secretariado de la Federación de Mujeres Cubanas de la provincia entregara la condición de Centro aniversario 65 de la FMC a la Dirección de Trabajo y Seguridad social del territorio.

LA FMC de la provincia entrega la condición de Centro 65 aniversario de la FMC a la Dirección de Trabajo , lo recibe Ada Iris Velázquez Cruz, su directora.

Se pintó de naranja este lunes la tierra calixteña ,la FMC y los trabajadores sociales con experiencias compartidas acerca de cómo prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.

