Carlos Díaz Ávila,(De frente), Director del Grupo Empresarial del comercio en la provincia junto a directivos del municipio.Constatar los avances en el actual proceso de transformaciones económicas y sociales en el sector del comercio y la gastronomía del territorio juntó como cada fin de semana a las máximas autoridades locales.

El recorrido a la unidad El Nocturno permitió conocer avances en las prestaciones en un centro que amplía sus ofertas con la mirada puesta en satisfacer los distintos públicos.

Con esas y muchas otras pretensiones las Tejas por su parte asume mejoras constructivas para en los próximos días prestar servicios de cremería en el horario de la mañana, entre tanto la instalación en las tardes brindará prestaciones como restaurante.Así fue dado a conocer a Carlos Díaz Ávila, Director del Grupo Empresarial del comercio en la provincia.

El dirigente reconoció el accionar local para dar cumplimiento a las prioridades de país y convocó a seguir impulsando las transformaciones en aras de ofrecer prestaciones diversas y de calidad al pueblo.