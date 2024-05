Mausoleo en honor a la patriota holguinera Lucía Íñiguez Landín. Foto tomada de Internet.

Quién no recuerda la histórica frase cuando Calixto cae prisionero y uno de los militares españoles le comunica la noticia a su madre Lucía. Ella responde “'No es que dude de usted, general, pero yo no puedo creer que mi hijo haya caído ni caerá jamás prisionero de las tropas españolas. Calixto es mi hijo, y por lo tanto, no debe rendirse!'.

y cuando seguidamente le dicen que este ha intentado suicidarse, y ella replica “ Sí, ese sí es mi hijo, muerto antes que rendido”.

En esas palabras iba todo el coraje y el honor que cabían en el pecho de la madre mambisa , una de las mujeres que por su dignidad se convirtió en símbolo de patriotismo de la mujer en Cuba.

Doña Lucía nunca se asombró ante los horrores de la manigua, al unirse Calixto García Íñiguez a la guerra independentista, en 1868, su vida cambió, pues las autoridades españolas perseguían a las familias vinculadas con los insurrectos, que con posibilidades o sin ellas se vieron obligadas a marchar hacia los campos en busca de refugio.



Lucía estuvo entre ellos, abandonó las comodidades hogareñas y sus propiedades y aunque estuvo escondida varios meses cayó presa junto a su familia. A pesar de ello recaudó fondos, envió comida, cosió ropas y dispuso de vendajes para los campamentos insurrectos.



Hoy estamos recordando a la mujer fuerte de carácter que fue hecha prisionera por ser fiel a los principios de la Patria amada, a la madre desesperada ante los peligros de Calixto en Madrid, madre que siempre confió en los ideales del hijo que, por sobre todas las cosas, con lealtad guardaba a Cuba en el corazón .

Pero la muerte del Mayor General Calixto sumió en un gran dolor a Lucía. En 1899 los restos del guerrero fueron trasladados al cementerio de Colón, en La Habana, acompañados únicamente por tropas yanquis, por lo que Lucía pidió para él un entierro cubano en su tierra natal, Holguín, pero nofue hasta más de ocho décadas después, el 11 de diciembre de 1980, que el deseo de la madre y de los holguineros se vio finalmente realizado.

Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García ubicada en la ciudad de Holguín.



El 7 de mayo de 1906, a los 87 años de edad falleció la madre y patriota holguinera Según cuenta la historia su féretro marchó acompañado por la Orquesta Avilés y el respeto de los holguineros, que le agradecieron su incondicional amor a la patria y el valor y coraje de mujer cubana.



Pero el homenaje de los cubanos a Lucía Íñiguez Landín no concluía ahí. En el Bosque de los Héroes, al fondo de la Plaza de la Revolución, que lleva el nombre de su hijo, se construyó un mausoleo en su honor.Desde 1983 reposan allí sus restos bajo la escultura vertical de la bandera, en cuya parte frontal se extiende un velo con relieve en cobre que cae en el rostro de Lucía. El lugar se ha convertido en sitio sagrado de recordación y merecido tributo.

En su honor se instituyó por la Federación de Mujeres Cubanas desde 1997 El libro de honor “Lucías de Hoy”, Allí cada año las federadas de relevante trayectoria plasman su rúbrica en merecido homenaje a la fiel y valiente madre mambisa. A 118 años de su fallecimiento recordamos a Lucía Íñiguez Landín ,la mujer digna y cubana que puso por encima de todo el amor a su Patria.

El Bosque de los Héroes, al fondo de la Plaza de la Revolución, que lleva el nombre de su hijo Calixto García.