El Centro Universitario Municipal Calixto García se convirtió en el primero a nivel de país en integrarse a la Federación Estudiantil Universitaria “FEU”.

A la solemne ceremonia de abanderamiento, acudieron las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la localidad, profesores y directivos de la universidad holguinera y colegas del Centro Universitario Municipal “CUM” de este territorio, así como una representación de la comunidad universitaria quienes a nombre de sus colegas recibieron el carné que desde ahora los convierten en integrantes de la centenaria organización estudiantil.

En diálogo con José Carlos Ocampo Acosta, estudiante de primer año de Comunicación Social, manifestó sentirse orgulloso y a la vez feliz de integrarse a una organización que se ha distinguido por el entusiasmo y sentir de su membresía que no cree en derroteros. “Es un momento único, de emociones puesto de que desde un municipio como el nuestro, se haya escogido para dar inicio a la incorporación desde un Centro Universitario Municipal a la FEU nos halaga y compromete en aras de una mejor preparación para responder a las prioridades que hoy tiene el municipio”.

Desde el monumento al insigne patriota Calixto García de Buenaventura, Ricardo Rodríguez González, Presidente Nacional de la FEU y diputado al Parlamento Cubano por este territorio, felicitó a los estudiantes que hoy se suman a la organización estudiantil más longeva del país, y los convocó a seguir elevando la preparación para formarse como jóvenes revolucionarios.

Dijo que desde ahora la organización se fortalece y abre nuevas oportunidades para cumplir con su misión desde la modalidad de estudios que ofrece el CUM. De manera paulatina inicia así un proceso que luego permitirá ir incorporando a nuevos estudiantes universitarios a la FEU.

La creación de la primera estructura de la FEU desde el Centro Universitario del territorio calixteño rindió honores a Fidel, y a sus líderes, guías inseparables que acompañan su quehacer cotidiano en las aulas.

