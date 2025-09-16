En condiciones favorables está el municipio de Calixto García en el inicio y para la continuidad del actual curso escolar, según apreciación de José Manuel Garcell Tamayo, al frente de una visita del propio organismo a nivel provincial.

“Luego del intercambio con la estructura de dirección municipal nos dimos a la tarea de realizar el recorrido por once centros de los diversos niveles educativos, comprobar las acciones que realizan los directivos de escuelas para garantizar la base material de estudio, la cobertura docente, el estado constructivo de los centros, indagamos la disposición de los maestros y el personal de apoyo para el inicio y continuidad del curso, y en todo caso encontramos una respuesta positiva.

“Podemos decir que con la educación calixteña la dirección provincial puede contar con ella porque aquí existe una tradición de trabajo serio y sostenido, hay que recordar que en este territorio estuvo uno de los principales planes de escuelas en el campo del país y ese espíritu de consagración y eficiencia, se mantiene pese a los problemas económicos y materiales que afronta el país, explica Garcell Tamayo.

Michel González Cruz, director de educación municipal. Para Michel González Cruz, director de educación municipal , este intercambio ha servido de mucho, “ en la marcha se ha reconocido la labor previa al inicio del curso y las garantías para la continuidad del mismo, y a la vez hemos reconocido que pese a los avances aún tenemos que rectificar cuestiones relacionadas con la cobertura docente y desde ya preparar con mayor eficacia a los alumnos del duodécimo grado de preuniversitario sobre su disposición de asistir a los exámenes de ingreso a la educación superior y alcanzar notables resultados que de nuevo coloquen a este nivel educativo en la vanguardia provincial”, Afirmó.