 

#curso escolar Calixto García
En condiciones favorables está el  municipio de Calixto García en el inicio y para la continuidad del actual curso escolar, según apreciación de José Manuel Garcell Tamayo, al frente de una visita  del propio organismo a nivel provincial.

 “Luego del intercambio con la estructura de dirección municipal nos dimos a la tarea de realizar el recorrido por once centros  de los diversos niveles educativos, comprobar  las acciones que  realizan los directivos de escuelas para garantizar la base material de estudio, la cobertura docente, el estado constructivo de los centros, indagamos la disposición de los maestros y el personal de apoyo  para el inicio y continuidad del curso, y en todo caso encontramos   una respuesta positiva.

 “Podemos decir que con la educación calixteña la dirección provincial puede contar con ella porque aquí existe una tradición de trabajo serio y sostenido, hay que recordar que en este territorio estuvo uno de los principales planes de escuelas en el campo del país y ese espíritu de  consagración y eficiencia,  se mantiene pese a los problemas económicos y materiales  que afronta el país, explica Garcell Tamayo.

  Michel González Cruz, director de educación municipal. Para Michel González Cruz, director de educación municipal , este intercambio ha servido de mucho, “ en la marcha se ha reconocido la labor previa al inicio del curso y las garantías para  la continuidad del mismo, y a la vez hemos  reconocido que pese a los avances aún tenemos que  rectificar cuestiones relacionadas con la cobertura docente y desde ya preparar con mayor eficacia a los alumnos del duodécimo grado de preuniversitario sobre su disposición de asistir a los exámenes de ingreso a la educación superior y alcanzar notables resultados que de nuevo coloquen a este nivel educativo en la vanguardia provincial”, Afirmó.

