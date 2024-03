Caridad Escalona Ortiz, administradora del comedor de la Unidad Básica Productora de alimentos, se acaba de convertir en la única delegada directa del movimiento sindical de este municipio de Calixto García a la Conferencia provincial de la CTC.

Para esta activa mujer, sus compañeros de labor son parte de su familia, por eso el desvelo constante porque reciban la mejor alimentación posible durante el servicio de almuerzo que se les oferta de lunes a sábado.

Su agradable trato, su búsqueda constante por mejorar el entorno, su alegría para enfrentar las tareas, su responsabilidad, la han llevado a dirigir, desde hace un buen tiempo, el sindicato de su empresa, el más destacado de todo el territorio calixteño y de la provincia de Holguín.

Al conversar con Caridad nos percatamos de su humildad, su desinterés individual: “No tenía en mente que me fueran a elegir a mí, pero al dar a conocer el resultado de la votación y escuchar mi nombre, no puedo negar que me emocioné, pero aunque pienso que pudo haber sido otro, esto me dio a entender que mi trabajo de cada día se reconoce, eso me ha alegrado mucho”.

Con más de cuarenta años en el quehacer obrero, Escalona Ortiz, nos comenta acerca de los resultados más sobresalientes de su sindicato, que permitieron elegir al único delegado directo a la Conferencia de la provincia: “nosotros desde que estoy en el cargo, somos los primeros en entregar la cuota sindical del año y el aporte a la Patria, siempre lo hacemos en saludo al 25 de enero, Día del Trabajador de la Industria Alimentaria y la Pesca, además estamos siempre involucrados en trabajos voluntarios en las diferentes fábricas, y además estamos al tanto de los problemas personales y familiares de nuestros compañeros”.

En cuanto a su puesto de labor, nos confesó Caridad: “Mire, este comedor es como mi casa, creo que de ahí se derivan los elogios suyos y de los obreros y directivos de la empresa, siempre atentos a la limpieza, al cuidado de los medios, a la atención del pequeño huerto, del cual obtenemos muchas de las especias que utilizamos en la cocción de los alimentos, claro, no puedo dejar de mencionar a la gran cocinera que tenemos, Mercedes Santiesteban González, y a la sindicalista mayor , la Directora de la Empresa Alennys Fernández Estupiñán, siempre atenta a todo y a todos, de ella también es el reconocimiento de tener la única delegada directa a esta Conferencia, plenarias que se efectuarán en cada provincia, como antesala al Congreso de los trabajadores cubanos, a efectuarse en abril del próximo año”.

Solo nos resta escribir, Felicidades Caridad, a usted y a todos los entusiastas miembros del sindicato que dirige.