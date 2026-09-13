Doctora en Ciencias Yusmila González Árias, Jefa de Departamento del CUM informa a los estudiantes acerca de la organización del proceso docente.Un total de 44 estudiantes de la Sede central de la Universidad de Holguín se incorporaron a las actividades presenciales en el Centro Universitario Municipal (CUM) Calixto García, como parte de la organización de los procesos docentes en los nuevos escenarios, que comprenden las sedes centrales, los centros universitarios municipales, las unidades docentes y las entidades laborales en cada territorio.

El actual contexto ha demandado transformar las modalidades en que se desarrolla la educación superior y adoptar decisiones encaminadas a garantizar la continuidad del proceso docente educativo.

La representación de carreras como: Ingeniería informática,Licenciaturas en Matemática, Biología , Geografía, Educación especial, Logopedia , Derecho, así como Ingenierías industrial, Agrónoma, entre otras, de los diferentes años académicos reciben materias afines para el completamiento de su formación integral.

Los estudiantes permanecerán alrededor de dos meses en el municipio ,y luego continuarán su preparación en las diferentes especialidades.