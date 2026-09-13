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Doctora en Ciencias Yusmila González Árias, Jefa de Departamento del CUM informa a los estudiantes acerca de la organización del proceso docente.Un total de 44 estudiantes  de la Sede central de  la Universidad de Holguín se incorporaron a las actividades  presenciales en el Centro Universitario Municipal (CUM) Calixto García, como parte de la organización de los procesos docentes en los nuevos escenarios, que comprenden las sedes centrales, los centros universitarios municipales, las unidades docentes y las entidades laborales en cada territorio.

El  actual contexto  ha demandado  transformar las modalidades en que se desarrolla la educación superior y  adoptar decisiones encaminadas a garantizar la continuidad del proceso docente educativo.

La representación de carreras como: Ingeniería informática,Licenciaturas en  Matemática, Biología , Geografía, Educación especial, Logopedia , Derecho, así como  Ingenierías industrial, Agrónoma, entre otras, de los  diferentes años académicos reciben  materias afines   para el completamiento de su formación integral.

Los estudiantes permanecerán  alrededor de dos meses en el municipio ,y luego continuarán su preparación en las diferentes especialidades.

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