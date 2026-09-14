Margarita Agüero Pintado, una calixteña muy querida por su pueblo.

Dicen que hay un motor secreto que nos hace actuar. Ignoramos su velocidad y hasta su utilidad, pero hacer por hacer no tiene sentido. Y en el río de Los Moscones una niña no encontró ni una hoja de parra para volver a casa como Dios manda.

Puede que la maldad fuera el eje central para que la niña ya convertida en mujer dedicara seis años de su existencia a recoger materia prima sobre todo cajas de cartón y sumando varios camiones para ayudar a la fabricación de tejas para techos.

Y es que Margarita Agüero Pintado es una cubana picante y dueña absoluta de las carcajadas más sabrosas de Buenaventura. Saben a pica pica con aroma de jazmín, porque en su mirada de mar en paz hay la sapiencia de una cederista que junto a Riso Peña conforman el dúo de honor de la recogida de materias primas.

Y es que una caja de cartón pudo ser la tabla salvadora hace unos sesenta años en el río de Los Moscones, pero nada. Sin embargo una calixteña se siente feliz de vestir miles de casas con sus cajas, luego del azote de ciclones.