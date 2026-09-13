José Carlos Ocampo Acosta, estudiante destacado de la carrera de Licenciatura en Comunicación social.A enaltecer la obra de Fidel en defensa de la educación de las nuevas generaciones estuvo dedicado el acto de inicio del curso escolar 2026-2027 en el Centro Universitario Municipal Calixto García (CUM), período lectivo que comienza en medio de un escenario económico y energético complejo.

La ocasión fue propicia para reconocer a los estudiantes más destacados el pasado curso, méritos que recayeron en Leyanis Domínguez Cabrera y Mercedes Laura Velázquez de la carrera de Licenciatura en Educación primaria,Yademnis Sánchez González de Educación Prescolar, y de Cultura Física: Lliliannis Ivett Oria Garriga, Nancy Daniela Sánchez Velázquez y María de los Ángeles Vega Bermúdez.

Noel Díaz Preciado, entre los mejores profesores de la carrera de Cultura Física. Entrega el reconocimiento MIchel González Cruz, miembro del Buró Municipal del Partido.

Por su parte José Carlos Ocampo Acosta, Heydi Mariam Espinosa González, Yudalki Gracia Aguilera,y Yusmara Montoya García de Comunicación social recibieron el agasajo, mientras en Agronomía fueron estimulados los estudiantes: Naydelis Pupo Ricardo, Lian Carlos Vázquez González y Didelsy Peña Pérez.

La Doctora en ciencias Lisbet Unises Pérez Anzardo ,seleccionada la profesora más integral. Recibe el reconocimiento de manos del Doctor Francisco Infante Estrabao, director del centro

La coordinadora de la carrera de Contabilidad Lisbet Unises Pérez Anzardo resultó la más destacada en la esfera de investigación al obtener su título de Doctora en ciencias.

Doctores Ricardo González Labrada , Ulises Escalona Sánchez, Rodolfo González Ortega y Orlando Ramos Álvarez(De derecha a izquierda)

Los mejores parabienes también para los doctores Ricardo González Labrada , Ulises Escalona Sánchez, Rodolfo González Ortega y Orlando Ramos Álvarez, quienes formaron parte del claustro de la Maestría en Didáctica de las Ciencias Naturales, impartida por la Universidad de Las Tunas en colaboración con el Centro Universitario Municipal.

El director del centro, Doctor Francisco Infante Estrabao les dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, a los de la Sede central que se intregran al CUM ,y les trasmitió a todos el deseo de que encuentren en la universidad la inspiración para sus metas; y a los profesores, la motivación para guiarlos.