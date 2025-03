La primera ministra de Barbados, Mía Motley, rechazó hoy las acciones del gobierno de Estados Unidos contra la cooperación médica de Cuba y dijo que defenderla es una cuestión de principios.

Motley rechazó las amenazas del gobierno de Estados Unidos sobre presunta trata de personas al aceptar la cooperación cubana y recordó que su gobierno condenó tal afirmación incluso desde que se intentó instalar durante la administración de Joe Biden.

«Sin los médicos y enfermeras cubanos no podíamos superar la pandemia de Covid 19», recalcó la mandataria, a la vez que reiteró que si el gobierno de Estados Unidos no lo entiende así, perder su visa para entrar aquel país no la intimida.

Motley se refirió así a la decisión del Departamento de Estado norteamericano de privar de visas a quienes apoyaron o apoyan el programa cubano de cooperación en salud.

Afirmó su disposición de reiterar junto al resto del Caribe a los Estados Unidos que «lo que los cubanos han podido hacer por nosotros, lejos de asemejarse a la trata de personas, ha sido salvar vidas y la vista de muchos caribeños”, concluyó.