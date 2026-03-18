El Grupo Venezolano del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino Venezuela) quedó instalado hoy aquí y ratificó la premisa de afianzar la Diplomacia Bolivariana de Paz.

En el salón Generalísimo Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo el presidente de ese grupo de trabajo, Pedro Infante, subrayó que reforzarán su gestión bajo ese principio de la política exterior venezolana e impulsada por el Gobierno nacional.

Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ponderó la importancia de fortalecer las relaciones con todos los países de América Latina y el Caribe, sobre la base de los intereses comunes en materia política, economía, social y parlamentaria, indicó una nota de prensa del Poder Legislativo.

Recordó que el Parlatino-Venezuela es una instancia auxiliar en las relaciones internacionales del país, por lo cual resulta importante la consolidación de la Diplomacia Bolivariana de Paz desde “esta instancia parlamentaria regional”.

Como invitados especiales de la reunión asistieron el embajador de Cuba en Caracas, Jorge Luis Mayo, y el viceministro para América Latina del Ministerio para Relaciones Exteriores, Mauricio Rodríguez, indicó la fuente.

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) lo integran 23 países de la región y tiene su sede central en Ciudad de Panamá.