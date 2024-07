La diputada alemana Sevim Dağdelen afirmó en esta capital que resulta hoy una vergüenza que Cuba esté en la lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo.

“Soy solidaria con Cuba y el pueblo cubano, creo que es una irresponsabilidad, es una vergüenza que Cuba esté en la lista de países patrocinadores del terrorismo”, expresó en entrevista con Prensa Latina, minutos después de su intervención en una protesta anti OTAN frente a la Casa Blanca.

Dağdelen, miembro del Deutsche Bundestag (Parlamento Federal Alemán) y de la Comisión de Asuntos Exteriores, dijo: “tenemos que desbloquear a Cuba si estamos realmente a favor de los derechos humanos y del desarrollo y la soberanía del país”.

Por eso apoyo la lucha de Cuba y que se le levante el bloqueo, enfatizó la parlamentaria, en cuyas intervenciones en la Conferencia No a la OTAN, sí a la Paz, y en la protesta de este domingo en el Parque Lafayette, frente a la mansión ejecutiva, habló sobre la ilegal base de Estados Unidos en territorio ocupado en Guantánamo (este de Cuba).

“La OTAN y el país líder, Estados Unidos, no tienen nada que ver con los derechos humanos, siempre y cuando no dejen de matar gente en todo el mundo”, expresó.

Según investigadores de la Universidad de Brown, en los últimos 20 años las guerras de Estados Unidos y sus aliados mataron a más de 4,5 millones de personas a nivel global, comentó la política.

“Y mientras no paren de sus matanzas, no paren sus centros de torturas como el que tienen en (la prisión de la ilegal base) la Bahía de Guantánamo, no son creíbles para hablar de derechos humanos. Queremos cerrar y devolver ese pedazo de tierra al pueblo cubano y al Gobierno cubano», concluyó Dağdelen.

Con pancartas diversas, todas en clara denuncia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), decenas de activistas por la paz alzaron sus voces muy cerca de la casa del presidente Joe Biden.

A la manifestación asistieron representantes de un amplio abanico de grupos y movimientos sociales de Estados Unidos, así como los delegados a la conferencia No a la OTAN, sí a la Paz, que sesionó este fin de semana, previo a la celebración del 9 al 11 de julio en Washington DC, de la cumbre de la alianza militar.

Al menos 150 personas de Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Canadá viajaron a la cita y “estamos encantados con la cantidad de gente de Estados Unidos que vino también”, precisó a esta agencia una de las coordinadoras, la prominente activista Ann Wright, coronel retirada, exdiplomática y miembro del colectivo Veteranos por la Paz.

La Cumbre de la OTAN reunirá en la capital estadounidense a líderes y representantes de los 32 países que integran esta alianza belicista, en el contexto del aniversario 75 de su fundación, en tanto, nació el 4 de abril de 1949 como resultado de la firma del Tratado de Washington.